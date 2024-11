Estas son las duras sanciones impuestas contra Rafael Dudamel y Fabián Sambueza

Como era de esperarse, Rafael Dudamel, director técnico de Atlético Bucaramanga, y Fabián Sambueza, jugador del cuadro santandereano, fueron notificados con duras sanciones, luego de las duras palabras que lanzaron tras el polémico empate 1-1 ante el Boyacá Chicó.



El estratega venezolano fue sancionado con un mes y medio sin dirigir y una multa de 25 salarios mínimos, por sus palabras en contra del árbitro principal del compromiso, Wilmar Montaño, y del VAR, Kéiner Jiménez.



“Dos nombres no se pueden olvidar en la historia del fútbol colombiano a partir de hoy. Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente del VAR, Kéiner Jiménez. Y no se van a poder olvidar nunca porque lo que han hecho en este partido de fútbol ha sido vergonzoso. Hoy han atentado contra nuestra carrera, contra nuestras familias, contra la inversión de los dueños del equipo. Porque no se trata de los dueños, del dueño de Atlético Bucaramanga o los jugadores de Atlético Bucaramanga o el cuerpo técnico de Atlético Bucaramanga. Hoy han atentado contra la moral, contra la dignidad, contra los valores de todo lo que es el fútbol colombiano”, manifestó Dudamel, el pasado miércoles.

Por su parte, Fabián Sambueza, volante del cuadro ‘Leopardo’ y uno de los grandes ídolos de la afición santandereana, fue sancionado con cinco fechas sin jugar y una multa de 17 salarios mínimos.



“Un árbitro se puede equivocar porque es un ser humano, pero los burros del VAR no. Nadie los presiona y están sentados mirando las pantallas. No sé qué es peor, si estos brutos o los que le enseñaron a manejarlo y a interpretarlo. Hoy nos eliminó la parte oscura del fútbol, la que nadie investiga”, fueron las palabras de Sambueza, luego del choque en Tunja.



Un penalti en contra, con una mano del defensor búcaro Carlos Romaña en el área, que antes había recibido una falta, pero que fue omitida; sumado a un gol anulado a Andrés Ponce, quien disputó de cabeza el esférico con el portero y anotó, pero luego de la intervención de la acción se anuló el tanto por parte del VAR, desató la molestia del cuerpo técnico y los jugadores de Atlético Bucaramanga.

