Estos son los delitos de los criminales que se le volaron a la Policía en Cúcuta

¿Por qué ‘Zeus’, ‘Barbero’, ‘Breyner’ o Julio Jaimes estaban juntos en las celdas de la estación Centro de la Policía Metropolitana, cuando tienen perfiles muy altos en la criminalidad que azota a Cúcuta?, esa es la pregunta que aún no tiene una respuesta clara.

Y es que según algunos expertos en seguridad, a pesar de que en la ciudad haya un gran hacinamiento en las instalaciones oficiales, porque en la Penitenciaría no están recibiendo los reclusos que no han sido condenados, la Policía no puede unir a esos criminales porque representan un gran peligro.

Precisamente, entre los 110 detenidos que tendrían recluidos en la estación Centro, se encontraba estos peligrosos criminales que han sido capturados por asesinatos, portes ilegales, atracos y extorsiones.

En total fueron 23 los capturados que alcanzaron a fugarse, pero se conoció que eran 49 los que trataron de huir, pues todos ellos estaban en una celda.

Algunos policías que estaban en esa instalación, frenaron la carrera de 26 de ellos, además, horas después recapturaron a siete de ellos. También se conoció que en la reacción de los uniformados, unos reclusos resultaron heridos.

¿Cómo se dio todo?

La fuga se inició cuando uno de los presos comenzó a gritar que estaba enfermo y que necesitaba que lo sacaran del calabozo, pues sabían que el policía custodio llegaría a ayudarlo.

Y fue en ese momento, cuando el uniformado se acercó a verificar qué estaba pasando, que el grupo de detenidos lo agarró y luego de amedrentarlo con un cuchillo, salieron corriendo en busca de la puerta externa.

“Aparentemente, un PPL (Persona Privada de la Libertad) se encontraba en un grave estado de salud. El Policía que se encarga de brindar seguridad, inmediatamente coordina con el comandante de guardia y con un personal. Cuando van a sacar a esta persona, es cuando inmediatamente, son empujados y asediados por más de 49 PPL”, contó el general José James Roa Castañeda, comandante de la Región 5 de Policía.

Los presos estaban tan convencidos que podían huir, que tumbaron hasta la reja que separa la parte interna con la externa, sin importar que a esa hora llovía.

El llamado de los policías fue tan angustiante, que rápidamente unidades de la Sijín y de vigilancia llegaron al lugar, pero ya se habían escapado 23 de ellos.

Lo preocupante para las autoridades judiciales es que entre los ‘volados’ están Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, quien fue capturado el pasado 10 de abril con un arsenal que llevaba para un grupo ilegal.

Varios de los fugados estarían relacionados con delitos como homicidios, extorsión y robos en la capital del departamento. Entre esos se encuentra Luis Jackson Delgado Marín, quien ya es un ‘experto’ en burlarse de las autoridades, pues esta es la segunda vez que se escapa de prisión.

Estos son los fugados:

Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus

‘Zeus’ fue sorprendido por las autoridades el pasado 10 de abril, cuando se movilizaba por la vía Bucaramanga – Pamplona con una gran cantidad de armamento.

Juan Carlos Rodríguez es un exmilitar, condenado por paramilitarismo y nexos con el cartel del norte del Valle.

Julio César Jaimes Niño,

Capturado en 2023, luego de que los investigadores establecieran que él sería cómplice y el encargado de manejar la moto, en la que Ithcel Arais Benítez Peña, alias Laika, cometía homicidios.

Juan Manuel Vásquez Chavarríaga, alias El Paisa

Es conocido por perpetrar la primera masacre de 2023. ‘El Paisa’ habría sido el homicida de José Francisco Quintero Robles, alias ‘Tío’ o ‘El Mono’, un presunto líder de Los Pelusos; su esposa Darkis Lorena Acevedo Villamizar y Wilmar Lázaro Patiño, ‘Rute’. Hecho ocurrido el 8 de enero de 2023.

Gilbert Alejandro Parra González, alias Barbero

El historial que cobija a Gilbert Parra se basa en los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte de armas. ‘Barbero’ fue capturado en septiembre de 2023, en el barrio Los Olivos.

El hombre sería un temido sicario de ‘Porras’ y estaría involucrado en más de 10 homicidios en la ciudad.

Breyner Yargel Rivera Mogollón

Antes de su captura era uno de los homicidas más buscados en la ciudad, pues las autoridades habría establecido su presunta participación en el doble homicidio de dos menores de edad, el 1 de febrero de 2023, en la calle 27 con avenida 8, del barrio Santo Domingo.

Al parecer, ese hecho fue producto de una disputa por el control del microtráfico que mantenían Franklin Yesid Sánchez, conocido como ‘Piojo’, y Carlos Alexander Díaz Rojas, ‘Carlos Pecueca’, quien figura en el cartel de los más buscados.

Rivera Mogollón, también estaría involucrado en el homicidio de Ángel Gabriel Peña Lemus, conocido como ‘Lamborgini’.

Ronald Rafael Magdaleno Sosa, alias Monje

‘Monje’ estaría relacionado con ‘Los AK47’ y además sería cómplice en el homicidio de Ramón Antonio Rodríguez Sanguino, papá de un Policía, el pasado 28 de diciembre de 2023.

En una ardua investigación, el hombre había sido capturado en enero de este año, cuando estaba por El Callejón con una mujer.

Luis Jackson Delgado Marín

Ya se había fugado del CAI Belén, en septiembre de 2023, junto con otro hombre. Además estaría relacionado en el homicidio de Maikol Stiven Rangel Guerrero, de 19 años, el 15 de enero del año pasado 2023, en el barrio Caño Limón.

Brian Oneal Olivares Heres

Presuntamente fue el responsable de disparar contra ‘Piraña’ o también conocido como ‘Araña’ el pasado 9 de abril. Al parecer, sería parte de la banda ‘Los AK47’.

Edison Abad Masías Carranza,

‘Carranza’ responde desde 2023 por un hurto. Este delincuente fue sorprendido después de intentar un millonario robo en una casa de cambios en un centro comercial de la ciudad. Ese día, él llevaba una pistola calibre 7.65 con un silenciador y munición.

Antonio José Saavedra Lozada

Este presunto delincuente estaba tras las rejas desde febrero de este año, luego de que la Policía lo interceptara en el barrio El Salado, cuando recibía el pago de una extorsión con un cómplice, asegurando hacer pate de la estructura delincuencial ‘La Frontera II’.

Delwin Utria Pacheco, alias Chamorros

‘Chamorros’ sería de uno de los líderes del Clan del Golfo en Villa del Rosario, El Escobal, La Libertad y Ureña en 2016.

Tras ser capturado, fue condenado a 12 años de prisión. Delwin Utria Pacheco se dedicaba a las extorsiones de contrabandistas y estaciones de gasolina, además de amenazar y distribuir al microtráfico en El Escobal.

Efrén José Astudillo Suarez, alias Caracas

‘Caracas’ fue capturado a principios de este mes, luego de que los investigadores establecieran que él sería el cabecilla urbano de la banda criminal ‘Los AK47’.

Presuntamente, él era el encargado de coordinar y dinamizar el cobro de extorsiones en el centro, haciendo uso de amenazas contra los comerciantes.

Otros fugados

También están prófugos de la justicia Malger Miguel Betancur Sequera (extorsión), Armando Alberto Osuna Cardona (porte de armas de fuego), Julio César Mejía Mendoza (homicidio, concierto para delinquir y porte de armas de fuego), Maiker Yordan Sandoval Chacón (porte de estupefacientes) y Misael Alexander Rivero Salvatierra (homicidio, tortura y acceso carnal violento).

Recompensa

Luego de realizar un consejo de seguridad, la Policía y la Alcaldía de Cúcuta establecieron una recompensa de hasta $10 millones para quien brinde información sobre el paradero de esos criminales.

