Al ‘Chueco’ lo mandaron a prisión por el asesinato de Jaime Vásquez, veedor de Cúcuta

Alejandro José Arias Alejos, el presunto asesino del abogado y veedor ciudadano Jaime Alonso Vásquez Giraldo, fue enviado a prisión para que responda por los delitos de coautor homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, a pesar de que él no se allanó.

La jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Vivian Polanía, consideró que el material probatorio presentado por la Fiscalía es contundente para señalar que Arias Alejos, conocido con los alias ‘Chueco’, ‘Cojo’ o ‘Pure’, sería presuntamente la persona que mató al veedor ciudadano, además de que el supuesto criminal es un peligro para la sociedad y podría no comparecer al juicio, y por ello avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, que hizo el ente acusador.

Lea: Fiscalía reveló más detalles del crimen de Jaime Vásquez, el veedor de Cúcuta

La togada también ordenó que el ‘Chueco’ fuera recluido en una cárcel de máxima seguridad y protegido por las autoridades, porque habría un plan para asesinarlo, por parte de la banda criminal ‘Los AK47’, estructura ilegal a la que él pertenecería como segundo cabecilla.

Pues Jhoswar Saúl Hernández Sanabria, alias Saúl, el líder de la banda criminal ‘Los AK47’, quien está preso en una cárcel de Venezuela, ordenó matarlo, “porque el ‘Chueco’ dio mucha boleta, tras el sicariato”, así se lo aseguró un informante a la Fiscalía.

Polanía también refutó los argumentos que dio el abogado defensor de Alejandro Arias, cuando quiso revertir lo mostrado y lo dicho por la Fiscalía durante la solicitud de medida de aseguramiento.

La jueza Primera Penal Municipal le pidió a la Fiscalía que debía ir tras los autores intelectuales del asesinato de Jaime Vásquez, pero de una manera técnica y no creer en chismes, “pues toda esa gente debe ir a la cárcel”.

Conozca: Quiénes son los delincuentes que se fugaron de la Estación Centro, de la Policía de Cúcuta

El representante de la Procuraduría avaló lo dicho por la jueza y estuvo de acuerdo con la decisión tomada, pero al abogado defensor del presunto sicario, Christian Leal, no aceptó y apeló, lo que quiere decir que otro juez, en segunda instancia, será el encargado de decir si mandan a la cárcel al ‘Chueco’ o no.

El especialista en derecho indicó que hubo prácticas que fueron inadecuadas durante las audiencias concentradas. “La decisión que se tomó no es propia de la jurisprudencia, solo faltó que le pusieran medida de aseguramiento al abogado defensor. La jueza está sacando cosas que no son y no se sabe dónde se sacó eso. Los informes de inteligencia no sirven para inferir que una persona pertenece a una organización criminal. La defensa pide la revocación de la decisión”, sostuvo Leal.

Mientras se conoce la decisión del otro juez, Alejandro Arias permanecerá detenido en el Búnker de la Fiscalía.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion