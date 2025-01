Miller Ojeda, el líder social que fue asesinado en Barranquilla: "Por sapo"

Los habitantes del bloque 11 de la Urbanización Las Gardenias, ubicado al suroccidente de Barranquilla están de luto y compungidos por el cruel asesinato del líder social Miller Ojeda Muñoz, ocurrido la noche de este viernes 17 de enero de 2025.



De este hecho lo que conocen las autoridades, por lo manifestado por los testigos, es que Ojeda, como le decían en el barrio, estaba en una de las esquinas del conjunto residencial del bloque 11, del que era administrador, cuando sujetos armados llegaron y le dispararon en repetidas ocasiones dejándolo muerto en el lugar de los hechos.

Lea aquí: Más de 60 muertos en el Catatumbo: revela último informe de Defensoría del Pueblo

Al lado de su cuerpo fue encontrado un letrero que decía “por sapo”.



Los vecinos del sector no entienden por qué le dieron ese calificativo si desde que llegó al barrio se dedicó a propender por el bienestar del mismo y también porque los jóvenes que andaban en malos pasos, los encaminó por el bien, incluso, trabajó de mano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, para ayudar de sacar a la juventud adelante.



“El barrio era invivible el sector donde estábamos, pero desde que llegó Miller propendió porque los jóvenes tratarán de educarse, no es que ellos fueran malos, sino que necesitaban a alguien que los orientara y Miller hacía eso. Por él muchos de ellos se dedicaron a estudiar, otros se fueron para el Ejército. Incluso, muchos optaron por hacer y crear sus propios negocios”, dijo una vecina del sector.



Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, porque al parecer esta persona no tenía enemigos, pero tal vez si tenía enemigos, “aquellos que propenden porque Las Gardenias no salga del conflicto en el que ha vivido desde hace muchos años”, dijo otro vecino.



Yul Fuenmayor Ripoll, quién al parecer tuvo mucho conocimiento de las actividades que realizaba este líder social, escribió en sus redes sociales: “Miller Ojeda, líder comunitario de la Gardenia, fue asesinado por su compromiso con la búsqueda de la reconciliación y la convivencia. Lo eliminaron físicamente los que aman la muerte. Su crimen no puede quedar en la impunidad. Su ejemplo de luchador por la vida debe permanecer. No más impunidad en Gardenias. Cese el sicariato”.



Una vez conocido el hecho, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al sitio, donde hicieron la inspección del cuerpo y luego lo llevaron hasta las dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también se iniciaron las investigaciones para tratar de dar con el paradero de los responsables de este crimen que tiene conmocionado al bloque 11 del barrio Las Gardenias de la capital de Atlántico.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion