Viva Colombia, viva Falcao: la dura historia de la mujer que canta la viral canción

La mujer que aparece en los más de 2 mil videos en la red social Tik Tok entonando “Viva Colombia, Viva Falcao, el tigre más fuerte y valiente que tiene la cancha”, es una cartagenera de 61 años que canta desde que tenía 7. Pese a que todos en Colombia corean su canción y sus videos en las plataformas digitales se reproducen sin parar, Alexy del Socorro Hernández Ortega no vive como una artista.

Hernández contó para el medio de comunicación El Universal que, la música acapara sus momentos de soledad y alegría, recordando que mientras otros niños y niñas se divertían jugando a las muñecas o a la peregrina, ella prefería cantar.

“Yo era una niña muy tímida, pero me gustaba cantar. Yo me metía en mi habitación o me ponía en algún rincón y cantaba mucho. Algunos días ya cantaba hasta para olvidar que tenía hambre porque cuando mi papá nos abandonó pasamos mucho trabajo y mi mamá no tenía cómo mantener la casa”, recordó.

Nació en el barrio La Candelaria de Cartagena. Se graduó de bachiller y quería estudiar administración o contabilidad para ser cajera, pero su situación económica se lo impidió. Regresó a la música, empezó a componer canciones y se aventuró a participar en cuanto festival había.

Lea aquí: Piden más oportunidades laborales para migrantes y así acceder a la salud

La mujer refleja en su cuerpo el peso de los años. Ya no tiene la energía con la que aparece cantando y bailando en el video de la canción ‘Falcao’, pero se sonroja cuando sabe que su canción está viral y que muchos quieren que se convierta en ‘patrimonio nacional’.

Alexy no la está pasando bien. Reside en una pequeña vivienda en La Candelaria, en la calle del caño, tras el desplome de su casa en el barrio San José de los Campanos hace un año. Las grietas que yacían sobre las paredes sucumbieron de un momento a otro, dejándola en la calle junto a su mamá de 94 años y otros tres hermanos que ya superan los 60.

“En el rancho que se me cayó no tengo nada, solo hay piedras, palos, y donde estoy viviendo ahora no tengo ni televisor para verme los partidos”, contó.

No se lo pierda: Cortocircuito | Los ministros de Norte y otras jugadas políticas de la semana

Los días de Alexy transcurren entre La Candelaria y el Mercado de Bazurto, a este último llega desde muy temprano a vender tinto o lotería.

“Yo salgo bien temprano con el sol caliente al Mercado a vender lotería. Hay unos días en que me va bien y otros días en que va mal. Yo vendía en el Banco Popular en el Centro, pero no he ido porque no tengo para comprar cigarrillos”.

Está a la espera de una cirugía de cataratas porque su vista está nublada y aspira a cerrar el 2024 con la reconstrucción de su vivienda propia.

“Me preocupa que tengo mi vivienda destruida. No tengo arena, cemento ni otro material para poder arreglarla. Esa casa fue un regalo de Dios hace más de 40 años, pero no resistió la lluvia y las paredes estaban muy deterioradas”.

Conozca: Cúcuta tendrá artistas de lujo para la Feria

Entre su repertorio destacan sencillos como ‘Mamá se murió’, su primera canción, ‘Gracias, paloma’, ‘Sin ti, mi negro’, ‘Mi negro baila conmigo’, ‘La guanábana’, ‘El clavador’ y ‘No cruces, no esperes un minuto de muerte’, que atinó y quedó al pelo para promocionar una campaña de educación vial que se realizó en la ciudad.

Sin embargo, expresó que las ganancias de estas canciones le han sido esquivas y son pocos los recursos económicos con los que cuenta para seguir manteniéndose en la música.

“Durante siete años se aprovecharon de mí, me utilizaron”, dijo Alexy con tristeza.

A veces la reconocen en la calle y le piden fotos o saludos, otros días es una ciudadana del común que zigzaguea los embates de la pobreza y lucha por llevar dinero a su casa.

“Yo trabajo diariamente para conseguir la comida de mis viejitos. No los puedo dejar solos y no tengo a nadie que me ayude. La estamos pasando mal”, reafirma.

Siga leyendo: Actualización en el ranking FIFA de selecciones sorprende con el puesto de Colombia