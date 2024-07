Los temas que propone el presidente Petro para un acuerdo nacional

Mientras el país político sigue reaccionando a la propuesta con la que se inauguró el entrante ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de considerar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, sobre la base de un acuerdo nacional, el presidente Gustavo Petro dio luces de cuál podría ser el camino para llegar a eso que él denomina ‘poder constituyente’.

De acuerdo con el mandatario, serían nueve los puntos que deberían abordarse desde los distintos sectores, como parte del diálogo del que habla Cristo y sobre el cual se construiría el consenso para la eventual constituyente.

Para el Jefe de Estado, el primer tema que se tiene que tratar es la “garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones”, cuyas reformas fueron protagonistas en la legislatura que acabó de terminar, pero de las cuales solo se salvó la última.

En segundo lugar, Petro habla de un nuevo ordenamiento territorial, aunque no precisa en qué condiciones y con qué fin lo plantea.

También dice que se debe hablar del “desarrollo económico y social de los territorios excluidos”, lo cual iría en la misma línea de su anterior propuesta.

Aunque el nuevo jefe de la cartera política y el Gobierno Nacional han insistido en que el llamado a un cambio constitucional no es un camino alterno para alcanzar las reformas que el Ejecutivo se trazó, pero que no logró sacar adelante en el Congreso, el listado que hace el mandatario parece ratificar la idea de que, en efecto, lo que no se pudo hacer en el legislativo se buscaría alcanzar mediante una constituyente.

En ese orden de ideas, el presidente también planteó en su listado abordar “la reforma agraria”, así como la “adaptación a la crisis climática”, sumado a reformas a la justicia y a la manera como se ejerce la política en el país.

Además, sugiere un “pacto por una economía productiva” y un tema bastante polémico que es “la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva”.

Este último punto fue una idea en la que mucho insistió el excanciller Álvaro Leyva, quien propuso zanjar todos los males causados por los grupos armados ilegales y las bandas criminales con una delación de sus actos, lo que les daría un perdón a sus acciones, razón por lo que en varias ocasiones lanzó cuestionamientos a la JEP, cuyo eje es la justicia restaurativa.

Juan Fernando Cristo sostuvo en los últimos días a varios medios de prensa, que siendo un “defensor” de la Constitución de 1991 cree necesario que se abra la puerta a un “acuerdo nacional” en el que las distintas fuerzas del país lleguen a un pacto sobre lo que debería mejorarse o cambiarse, de manera que lo acordado se tramite en una constituyente.

“Vamos a abrir un diálogo con todos los sectores del país; con sectores amigos del Gobierno y la oposición; con organizaciones sociales y comunitarias; con sindicatos, gremios y empresarios, a ver si logramos un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, terminar en una constituyente que no se convocaría y elegiría”, dijo el entrante funcionario.

Nuevo choque con la Corte

La propuesta hecha por Cristo causó tanto revuelo que, incluso, la misma Corte Constitucional no tardó en referirse al asunto.

Su presidente, el magistrado José Fernando Reyes, rechazó las pretensiones del Gobierno Nacional y dijo que cómo se puede hablar de nuevos procesos constituyentes si ni siquiera se ha terminado de desarrollar lo que se pactó en 1991.

Y aseguró que la Carta Magna, “no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal cambiable a placer, sino al revés, debe ser un texto rígido con muy relativas flexibilidades”.

El presidente Petro no tardó en cuestionar lo dicho por el magistrado, tras considerar que este “está equivocado” y “no reconoce” los hechos que ameritan la constituyente.

