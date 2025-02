Su pie le está fallando: Daniela Álvarez preocupa a sus seguidores por su estado de salud

La vida de Daniela Álvarez ha estado marcada por pruebas que desafían los límites de la resistencia humana. Primero fue la amputación de su pierna izquierda en 2020, un golpe que, lejos de derribarla, la convirtió en símbolo de superación. Pero ahora, el destino parece haberle tendido otra trampa: su pie derecho, el único que le queda para sostenerse, la ha obligado a detenerse de nuevo.

Desde hace diez días, Daniela está en reposo absoluto. No puede caminar. No puede moverse sin ayuda. Y el miedo de que algo más falle en su cuerpo es una sombra que la acecha.

A través de un video en Instagram, Daniela rompió el silencio. Su voz, aunque serena, llevaba el peso de la incertidumbre:

“Amores, aquí voy en recuperación, llevo ya 10 días en total reposo. Ha sido complicado porque no he podido levantarme, caminar, no he podido hacer nada por mí misma…”

Cada palabra dejaba entrever la vulnerabilidad de quien ha enfrentado la pérdida física con valentía, pero que ahora se ve atrapada en un cuerpo que, por momentos, parece fallarle.

Su pie derecho, ese que ha cargado con todo su peso desde la amputación, está en crisis. El dolor es un viejo conocido, pero esta vez es diferente. No es solo una molestia, es un aviso.