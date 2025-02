Del escenario al corazón: Shakira y sus hijos emocionan a miles en Brasil

El rugido de miles de fanáticos en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro marcó el regreso triunfal de Shakira a los escenarios con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Después de siete años sin un tour global, la estrella colombiana volvió con un espectáculo arrollador que hizo vibrar a la capital carioca, combinando nostalgia, innovación y un poderoso mensaje de empoderamiento.

Antes de salir al escenario, la propia Shakira compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. “La perfección no existe, pero les entrego todo lo que tengo”, expresó desde su camerino, dejando claro que esta gira no solo es un regreso a los conciertos, sino un momento trascendental en su carrera.

En la publicación, la barranquillera destacó que la preparación de este tour ha sido “la más importante de su vida” y que su conexión con el público sigue siendo su prioridad: “Ustedes son mi manada”, dijo, dejando ver su gratitud por el amor inquebrantable de sus seguidores.

Con el público ya encendido tras la presentación del DJ brasileño Dennis, Shakira irrumpió en el escenario con una versión modernizada de ‘Estoy Aquí', el clásico de 1995 que la catapultó a la fama internacional. “¡Buenas noches, Río! No me olvido de esto, no me olvido jamás de ustedes”, exclamó emocionada al ver la euforia de sus fans. La colombiana recordó con cariño su primera visita a Brasil en los años 90 y explicó que por ello decidió que su gira mundial comenzara en ese país.

Shakira no defraudó a sus seguidores con un setlist que abarcó las tres décadas de su trayectoria. La cantante fusionó pop, rock, reguetón, salsa e incluso funk brasileño, conquistando a la audiencia con una energía inigualable. Entre los temas más coreados estuvieron ‘La Tortura’, ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Ojos Así', cada uno acompañado de impactantes coreografías y un espectáculo visual que deslumbró con cambios de vestuario, luces y efectos de última tecnología.

Pero el momento más conmovedor de la noche llegó con Acróstico, la balada que Shakira lanzó en mayo de 2023 y que grabó junto a sus hijos, Milan y Sasha.

Mientras ella, desde el centro del escenario, interpretaba la canción con un largo vestido plateado, en las gigantes pantallas del escenario aparecieron las imágenes de los pequeños cantando junto a su madre, emocionando hasta las lágrimas a los asistentes. Esta presentación se convirtió en uno de los instantes más íntimos y emotivos del concierto, reafirmando la conexión entre la artista y su familia.