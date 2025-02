Carolina Cruz reveló nuevos detalles de su vida amorosa: ¿se viene matrimonio?

Carolina Cruz es una de las presentadoras más seguidas de la televisión colombiana. Actualmente, forma parte del matutino Día a Día de Caracol Televisión, además de desempeñarse como modelo de diversas marcas y dirigir la Fundación Salvador de Sueños.

La presentadora suele generar conversación en redes sociales con sus declaraciones. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al confesar que estaría dispuesta a aceptar el sacramento del matrimonio, lo que despertó interrogantes sobre por qué no se casó con el padre de sus hijos, con quien mantuvo una relación de más de 14 años.

Desde hace más de dos años, Cruz mantiene una relación sentimental con el piloto Jamil Farah, con quien, al parecer, podría llegar al altar. En su videopódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, disponible en su canal de YouTube, la presentadora habló sobre el tema.

¿Carolina Cruz llegará al altar con Jamil Farah?

Durante el pódcast, Cruz abordó el concepto de “merecimiento”, una reflexión que, según ella, cuesta mucho a las mujeres, especialmente después de un matrimonio, una separación o la maternidad.

“Este tema me lo preguntan siempre a través de mis redes sociales, cuando tengo interacción con mis seguidores. Nos cuesta muchísimo, sobre todo a las mujeres después de haber estado casadas, después de habernos separado, después de ser mamás. No sé por qué nos cuesta tanto entender que merecemos porque fuimos mujeres primero, antes de ser mamás, hijas, hermanas, amigas, parejas”, expresó.

Lea aquí: Entregan 2.000 pollos y elementos para su cría a mujeres rurales de Santiago

Asimismo, mencionó que con frecuencia le preguntan por qué se separó, si ya se divorció o por qué dejó de vivir con el padre de sus dos hijos.

“¿Te casarías en algún momento de tu vida? Y yo ya como que hoy en día digo, pues si se llegara a presentar la oportunidad en este momento de mi vida, quisiera hacerlo, de pronto sí, pero no es algo que me quite el sueño. Es algo que nunca me lo ha quitado desde hace mucho tiempo”, aseguró.

Aunque su separación de Lincoln Palomeque no fue un proceso fácil, con el tiempo volvió a creer en el amor y decidió darse una nueva oportunidad con Jamil Farah.

“Cuando tomé la decisión de separarme y de empezar a vivir esta vida con mis hijos, uno se embarca en miedos, en temores. Será que sí voy a ser capaz, será que sí lo voy a lograr, será que necesito una persona al lado para ser feliz. Hoy en día tengo mi pareja, mi novio, me da felicidad. Mis hijos tienen un gran papá, yo no he buscado un papá para mis hijos, he buscado una pareja que me complemente”, explicó.

Finalmente, la presentadora enfatizó la importancia de vivir el presente sin preocuparse demasiado por el futuro.

“Me dicen: ‘¿Caro, pero sí te vas a casar?’ No tengo ni idea. Pienso que dejamos de vivir el aquí y el ahora y de disfrutar el presente. Creo que tenemos que aprender a fluir, a aprovechar las oportunidades. Por ese temor estamos dejando de ser felices”, concluyó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion