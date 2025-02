Shakira canceló su concierto de esta noche en Lima luego de ser hospitalizada

A través de un comunicado en sus redes sociales, la cantante colombiana Shakira confirmó que fue ingresada a un centro asistencial en Lima, Perú, alrededor de las 5:00 a. m. (hora local).

Según información preliminar, la artista se encuentra en la Clínica Delgado de la capital peruana debido a un cuadro abdominal que habría provocado la complicación de salud.

En el mensaje dirigido a sus seguidores, Shakira expresó su tristeza por no poder presentarse en el escenario esta noche. "Espero poder estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes", señaló la cantante.

Shakira se encuentra en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, que tiene programadas presentaciones en Lima los días 16 y 17 de febrero.

Su hospitalización ha tomado por sorpresa a sus seguidores, especialmente después de la cálida recepción que tuvo a su llegada a la ciudad.

El tour tiene previsto comenzar en Colombia el 21 de febrero en Barranquilla, seguido de presentaciones en Medellín el 24 de febrero y en Bogotá el 26 de febrero. En total, la gira contempla aproximadamente 45 espectáculos en varios países.

