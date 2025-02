El poderoso regreso de Shakira: así fue su primer concierto de la gira Las mujeres ya no lloran en Brasil

El esperado regreso de Shakira a los escenarios se hizo realidad la noche de este 11 de febrero de 2025 en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

La artista colombiana inició su gira mundial Las mujeres ya no lloran con un show vibrante que reunió a miles de seguidores en una noche inolvidable, marcando su retorno tras siete años de ausencia en los escenarios.

Desde tempranas horas, fanáticos de diferentes edades se congregaron en las inmediaciones del estadio para asegurar un lugar privilegiado en el evento.

La expectativa era alta, y Shakira no defraudó: con un espectacular despliegue escénico, la barranquillera ofreció un recorrido musical que abarcó tres décadas de carrera, combinando éxitos icónicos con los temas de su reciente álbum, galardonado con el Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino.

Un inicio electrizante

El show arrancó con La Fuerte, un tema cargado de energía que marcó el tono de la noche. A partir de ahí, el público se entregó por completo a la artista, coreando cada canción y acompañando sus características coreografías.

El repertorio incluyó himnos como Las de la Intuición, Estoy Aquí, Hips Don’t Lie y Waka Waka (This Time for Africa), entre otros. Cada interpretación estuvo acompañada de una elaborada producción visual, con juegos de luces, pantallas de alta definición y efectos especiales que hicieron de la experiencia un festín audiovisual. Antes del concierto, Shakira compartió un emotivo mensaje con sus seguidores a través de redes sociales: “Sé que la perfección no existe, pero sí sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy”. Además, expresó su gratitud con una frase que se convirtió en tendencia: “Una loba jamás olvida a su manada”.

Un momento emotivo

Uno de los instantes más conmovedores de la noche llegó con la interpretación de Acróstico. Mientras Shakira cantaba, en las pantallas gigantes aparecieron imágenes de sus hijos, Milan y Sasha, un gesto que reflejó su faceta más personal y emotiva, conmoviendo a los asistentes.

