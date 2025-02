‘Perfil falso' es un thriller muy bien armado: Manuela González

Estrenada hace algunos meses, 'Perfil Falso' continúa con buenos números de reproducciones con su segunda temporada, reactivando de manera interesante la primera, con muy buenos comentarios en torno a sus actuaciones, entre ellas, por el personaje interpretado por Manuela González.

Se trata de una de sus protagonistas de este thriller, perfecto para una actriz que lleva una carrera artística de largo aliento, sólida, quien habla de este nuevo reto para la plataforma de Netflix y su personaje de Ángela.

-¿Cómo ve los resultados que ha logrado la serie?

Es muy gratificante ver que uno le mete todo el amor y el empeño a un proyecto y da frutos de esta manera porque estamos de número 4 a nivel global, es impresionante. Saber que Ángela Ferrer es un personaje de muchas capas, con mucha profundidad, con mucha complejidad, todo ese trabajo interno, le dio mucho sentido y eso me tiene muy feliz, por la hinchada que tiene el personaje.

-¿Como siente que ha impactado la serie en la plataforma de Netflix?

Desde la primera temporada ha sido impresionante la respuesta del público. Cómo se va derrumbando la vida que Angela tenía construida a nivel profesional, a nivel familiar que comienza a quebrarla por dentro. Es un poco desde el alter ego de las personas que han vivido el engaño, la falsedad, la decepción, que la comenzaron a entender. Es la emotividad que genera el personaje, desde ese lugar empático de la audiencia. Creo que cuando uno se enamora de un personaje más allá de que sea bueno o malo terminas por entender la sicología que lo motiva y desde ahí te dejas llevar.

-Su personaje tiene escenas crudas, fuertes...

Es de los personajes que más me ha exigido a mí como actriz. El trabajo con el director desde la primera temporada fue muy compacto. Todo este tema mental y sicológico en un personaje que en esta segunda temporada ya está muy tocado, muy quebrado por dentro y darle credibilidad a eso requirió de un trabajo intenso.

Es un personaje complejo, no tan fácil de leer a primera vista. Tiene escenas de mucha piel, un voto de confianza en el equipo muy grande, trabajar con la directora de intimidad esas escenas tan puntuales, donde no solo te cuidan, sino la intensidad que cada momento requería que estéticamente estuviera muy bien cuidado. Había un trabajo de equipo muy completo. La suma de muchos eventos comienza a marcar un camino que Angela decide trazar y es desde ahí que se construye todo esto. Como llega a tomar decisiones nefastas como asesinar a otro con el peso de una vida cargada de circunstancias traumáticas.

Lea aquí: Cuando estuve dentro de ella, me acordé de Pinocho: joven tragado y escupido por ballena contó su testimonio

-¿Cómo ve todo el tema de inteligencia artificial y suplantación de identidad en línea?

Con mesura, La tecnología puede usarse a nuestro favor. Pero a la vez, puede alterar nuestra percepción de la realidad y empeorar la soledad que ya se vive en el mundo.

Ese es uno de los temas que más me gustó de Perfil Falso por lo actual. Temas como la inteligencia artificial, las redes sociales, los perfiles falsos, las dobles vidas son temas que hoy por hoy merecen nuestra atención. Hablar sobre el hecho de que todos podemos escondernos detrás de un filtro, de una pantalla, es importante. Y es que de alguna manera hoy en día estamos viviendo muchas vidas paralelas gracias a la tecnología y muchas veces dejamos de vivir o apreciar nuestro presente, nuestra vida real.

-¿Qué tan importante son para usted las redes sociales?

Son un capítulo importante en mi vida porque sin querer queriendo las he podido llevar y monetizar así que, son parte significativa en la economía de nuestro hogar, pero siempre ha sido muy fluida y espontánea. No me considero ni influencer, ni generadora de contenido, para mi viene por añadidura después de construir una carrera como actriz, se fue construyendo ese universo, un crossover de muchas cosas, pero es importante tener claro que son un pedazo pequeño de nuestras vidas, de lo que somos como personas. Si bien son una herramienta fantástica que yo agradezco, también intento ponerle mucha mesura a lo que consumo y a lo que realmente creemos que es la vida a través de las redes sociales.

-¿Cómo afectan el ámbito familiar la exposición en redes?

Las redes sociales no han afectado nuestro ámbito familiar de forma negativa. En eso, hemos sido muy consecuentes con mis hijos, a veces les parece chévere aparecer, a veces no y eso lo hemos respetado desde siempre. Los hemos incluido en lo que tiene que ver, monetizar, a través de las campañas, cuando la familia entera ha sido requerida. Todo va a un ahorro que ellos tienen, que va para su educación y sus cosas. Enseñarles sobre esto es importante, que sepan que desde chiquitos pueden construir su economía, ahorrando y pensando que quieren a futuro, ha sido una buena excusa para que ellos hagan parte de esto. Son muy pilos y lo entienden, están creciendo y más adelante serán ellos los que decidan si les interesa o no.

Conozca: Su pie le está fallando: Daniela Álvarez preocupa a sus seguidores por su estado de salud

-¿Qué tan necesarias son en la comunicación el uso de las redes sociales?

Si uno las sabe usar a su favor fantásticas. Pero tampoco creo que sean fundamentales. Tengo amigos y familiares que no tiene redes sociales y viven muy felices. Han tomado una decisión consciente de no querer vivir en esta realidad paralela y me parece válido. Yo estoy más activa en Instagram aunque debo decir que TikTok me encanta y me parece súper útil para abordar distintos temas.

-¿Qué cree que busca la gente cuando decide entrar en ese mundo virtual?

Hay mucha soledad en el mundo. Por eso no debemos juzgar tan a la ligera a las personas que acuden a estas plataformas como una salida o solución a sus vidas. Para muchos, estas plataformas facilitan ciertos procesos a la hora de conocerse con gente o a la hora de decir lo que piensan. Pero es un arma de doble filo! pues justamente si te acostumbras a la virtualidad, nunca vas a fortalecer esos aspectos de ti mismo en los que podrías mejorar. Para mí, no hay nada como el tú a tú, sentarse a tomar un café, mirarse a los ojos, darse un abrazo… nunca un comentario en un post o un like podrán superar el sentarse a charlar con un amigo o recibir la llamada de alguien que quieres

-¿Qué le diría a quien aún no ha visto 'Perfil falso'?

Esta buenísimo, 'Perfil Falso es un thriller muy bien armado, desde que te sientas a verlo te vuelves parte de la historia y es lo vuelve muy interesante. Está hecha con mucho amor, calidad, le metí mucho la ficha y pues vale la pena que no se la pierdan.

-¿Qué viene a futuro para Manuela González?

Si bien hay dos o tres proyectos en camino, no puedo hablar mucho de ellos. Uno es una película que va a ser genial, otro es para plataformas y el otro sería algo que haría aquí en Colombia, pero no puedo dar más detalles.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion