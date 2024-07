Paul McCartney regresa a Colombia en medio de su gira "Got Back"

Luego de 12 años de espera, la leyenda viva del Rock y ex integrante de The Beatles, Paul McCartney anunció su regreso a Colombia, en medio de su más reciente gira "Got Back".

“¡Colombia, estamos en camino! Nuestra última visita fue muy especial y nos pareció una experiencia inmejorable, ¡pero sabemos que esta será aún más grande y mejor! La banda y yo estamos ansiosos por verlos a todos. Preparémonos para crear recuerdos juntos nuevamente”, anunció el cantante, a través de sus redes sociales.

El concierto se llevará a cabo el próximo viernes primero de noviembre y la boletería estará disponible en preventa a partir del 10 de julio, mientras que para público general iniciará a partir del próximo 12 de julio.

Los precios de los tiquetes estarán disponibles desde los $139 mil más el costo del servicio. La entrada más costosa en platea supera los $2 millones.

La última vez que el exBeatle estuvo en Colombia fue el 19 de abril de 2012 como parte de su gira “On the Run”, con la asistencia de más de 30 mil personas. En esa y en esta ocasión, repite escenario en el Estadio El Campín de Bogotá.

McCartney es uno de los cantantes y compositores más exitosos de todos los tiempos, además de pertenecer a la emblemática banda The Beatles, también cuenta con un amplio catálogo musical en solitario, donde se destacan temas como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be”, entre otros.

