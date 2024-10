Murió Liam Payne exintegrante de One Direction

Liam Payne, el ex cantante de One Direction, fue encontrado muerto a los 31 años este miércoles en el hotel Casa Sur, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El trágico incidente ocurrió cuando cayó desde el tercer piso del establecimiento en Costa Rica 6092, en el barrio de Palermo.

Según informes, la policía fue alertada por un llamado al 911 que reportaba la presencia de un hombre agresivo, posiblemente bajo la influencia de drogas o alcohol. El servicio de emergencias, SAME, confirmó el fallecimiento de Payne al llegar al lugar.

Liam James Payne, conocido como Liam Payne, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su carrera musical despegó en 2010, cuando participó en el programa de talentos The X Factor. Durante su tiempo en el programa, la jueza Nicole Scherzinger le sugirió que formara una banda, lo que condujo a la creación de One Direction, junto a Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Lea aquí: No estoy seguro de entender cuál es el modelo económico que tiene este Gobierno: James A. Robinson, Nobel de la Economía

En 2011, lanzaron su álbum debut, Up All Night, que se convirtió en un gran éxito, alcanzando el número uno en la lista de Billboard en el Reino Unido. Este álbum fue un hito en la historia de la música pop y marcó el inicio de la exitosa carrera del grupo.

Entre 2012 y 2015, Liam Payne y sus compañeros de One Direction lanzaron dos álbumes: Take Me Home y Midnight Memories. Estas producciones consolidaron la posición del grupo británico como uno de los más destacados tanto en el ámbito local como en el internacional. Fue en 2016 cuando Payne decidió iniciar su carrera como solista bajo la discográfica Capitol Records. Durante este periodo, lanzó éxitos como “Strip That Down”, “Get Low” y “Stack It Up”. Después de cuatro años como artista individual, llevó a cabo su primer tour mundial en 2020.

Sobre su salud, Geoff y Karen Payne, los padres de Liam, han compartido en diversas entrevistas que él enfrentó varios problemas de salud al nacer, incluida la falta de funcionamiento de uno de sus riñones. Esto llevó a que pasara los primeros años de su vida en el hospital, enfrentando desafíos desde una edad temprana.

En agosto, Liam Payne canceló su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. Tenía programado un concierto en Colombia para el 3 de septiembre, pero una grave infección en su riñón lo llevó a tomar un descanso para cuidar su salud. Esta decisión fue parte de un esfuerzo más amplio por priorizar su bienestar tras enfrentar complicaciones médicas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion