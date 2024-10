No estoy seguro de entender cuál es el modelo económico que tiene este Gobierno: James A. Robinson, Nobel de la Economía

Dijo que el presidente Petro tenía un mandato democrático que prometía un cambio y ofrecerle a los colombianos algo diferente, pero no ve una estrategia clara para implementarlos. "No hay construcción de instituciones, no hay entrega", señaló en diálogo con La FM.

Agregó que históricamente en Colombia ha funcionado muy mal el gobierno por la mala ejecución de las instituciones. Agregó que los gobiernos no han tenido control sobre el país, lo que se refleja en desplazamientos y la pobre infraestructura.

"¿Cómo es posible que en 200 años no haya una carretera para llegar a Quibdó? Creo que las cosas, como les dije en el artículo, las cosas como el narcotráfico y las Farc, son síntomas de ese desgobierno", aseguró Robinson.

El ganador del premio Nobel también señaló que Colombia es un país pobre, pero tiene mucho potencial. "El potencial es increíble, hay mucho talento y creatividad. Lo primero que se debe hacer es conseguir un acuerdo, cerrarse de la política y centrarse en qué podría ser este país y cómo podemos llegar allí", señaló.

