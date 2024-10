Proyecto de acuerdo del presupuesto de Cúcuta 2025 aún no se conoce

Mientras en la Asamblea del departamento ya los diputados conocen el proyecto de ordenanza del presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2025, ayer, en el Concejo de Cúcuta era incierto si el proyecto de acuerdo del presupuesto fue radicado el pasado 10 de octubre en esa corporación.

Concejales de la oposición se preguntaban por qué si el 10 de octubre era el plazo límite para que Acevedo radicara el proyecto ellos no conocían el documento aún.

“Hoy (ayer), a las 8 de la mañana, le solicité al presidente del Concejo (Edinson Contreras) que me facilitara una copia de dicho presupuesto, pero siendo las 3 de la tarde no me la había hecho llegar”, denunció el concejal Oliverio Castellanos.

Este concejal reveló que desde el mismo 10 de octubre los concejales de la oposición vienen reclamando que les den a conocer el proyecto de presupuesto de rentas y gastos, pero no han obtenido ninguna respuesta de las directivas del Concejo.

Castellanos señaló que ante el desconocimiento se solicitó ayer a la Procuraduría Regional que se haga un seguimiento al Concejo para establecer si el documento se radicó o no ante la secretaría de la corporación, “porque consideramos que se están violando los principios de la función pública, de transparencia y el principio de publicidad”.

La Opinión llamó al presidente del Concejo, Edinson Contreras para que confirmara si el alcalde radicó el proyecto de presupuesto 2025, pero no respondió.

No obstante, en reciente entrevista a La Opinión, el corporado había manifestado que para la próxima vigencia el monto del presupuesto sería similar al del presente año, es decir, 1.7 billones de pesos.

Por los lados de la Asamblea, su presidente Rafael Cáceres le confirmó a este diario, suministrando una copia, que el gobernador radicó el pasado 10 de octubre el proyecto de ordenanza del presupuesto del departamento de 2025.

Del documento se desprende que el departamento contará con un presupuesto aproximado a 1.9 billones de pesos.

El proyecto de ordenanza plantea un presupuesto para funcionamiento de $159.474 millones de pesos; para el servicio de la deuda 59.610 millones de pesos; para inversión de $996.034 millones, y para las entidades descentralizadas de $103.285 millones.

