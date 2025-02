MasterChef Celebrity 2025: estas son las celebridades que participarán

Por una década, la cocina de MasterChef ha sido el escenario donde la gastronomía y el entretenimiento se fusionan en una receta infalible para la televisión colombiana.

Este 2025, la competencia culinaria más importante del país celebra su décimo aniversario con una nueva temporada de su versión Celebrity, en la que 22 figuras del espectáculo, el deporte y el entretenimiento se enfrentarán al fuego de los fogones y al filo de los cuchillos.

El Canal RCN abrió las puertas del set para recibir a este diverso grupo de famosos, dispuestos a demostrar que su talento va más allá de los escenarios, los micrófonos y las canchas.

René Higuita, histórico arquero de la Selección Colombia, cambiará los guantes por el delantal; Mario Alberto Yepes, también exfutbolista, deberá demostrar que también sabe comandar un plato; y Caterine Escobar, conocida por sus papeles en la televisión, buscará el equilibrio entre la actuación y la cocina.

El reality contará con la guía de la inconfundible Claudia Bahamón, quien, con su carisma y experiencia, acompañará a los participantes en este intenso recorrido gastronómico.

Además, la mesa de jurados se renueva con la llegada de la chef mexicana Belén Alonso, quien se suma a los ya conocidos Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Belén Alonso: un toque picante en la mesa de jurados

La gran novedad de la temporada es la incorporación de Belén Alonso, una chef mexicana con raíces españolas que promete imprimir carácter y exigencia a la competencia.

Con una trayectoria consolidada y experiencia en realities culinarios, Alonso no solo evaluará la sazón de los participantes, sino que también desafiará su creatividad y técnica.

“Soy una persona sarcástica, espero que no se lo tomen personal. A veces puedo ser muy ruda, pero nunca maleducada. No me gustan las cosas a medias tintas ni mal hechas”, advirtió en su presentación.

Su llegada supone un nuevo reto para los famosos, quienes tendrán que conquistar su paladar con preparaciones impecables.

“He trabajado en otros realities con celebridades. Yo los veo como de tú a tú, quito su parte de famosos, porque si no creo que las opiniones estarían muy sesgadas y tampoco nos puede dar miedo calificar a una celebridad. Venimos aquí a calificar los platillos de fulanito de tal, no de la gran estrella”, agregó.

Por su parte, Nicolás de Zubiría expresó su entusiasmo por el arranque de la temporada: “Siempre es emocionante volver a la cocina más importante del mundo y recibir a estas 22 celebridades que lo van a dejar todo”.

Mientras tanto, Rausch, en tono nostálgico, celebró la trayectoria del programa: “¡10 años, 10 temporadas! Gracias por seguir creyendo”.

Las estrellas que buscarán brillar en la cocina

El casting de esta edición promete no solo sabor, sino también entretenimiento y rivalidad. Actores de larga trayectoria como Jorge Herrera, recordado por su papel en ‘Betty la fea’, y Luis Fernando Hoyos compartirán fogones con talentos de las nuevas generaciones como Alejandra Ávila, Julián Zuluaga y Raúl Ocampo.

El humor estará asegurado con figuras como David Sanín Gaviria y Diego “Pichingo” Gómez, quienes deberán demostrar que su sazón es tan buena como sus chistes.

La cuota de belleza y glamour la pondrán la presentadora Violeta Bergonzi, la exreina Michelle Roullard y la actriz Patricia Grisales, quienes seguramente sorprenderán con su destreza en la cocina.

Completan el grupo la experimentada Luly Bosa, la versátil Carolina Sabino, la actriz y empresaria Yesenia Valencia, el talentoso Rodrigo Candamil, la carismática Valentina Taguado, el actor Ricardo Vesga, la influenciadora Valeria Aguilar y el actor Nicolás Montero, quien asumirá este desafío tras su paso por la dirección de cultura en Bogotá.

Un festín de emociones y retos gastronómicos

La décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ no solo celebrará una década de éxito en la televisión colombiana, sino que también promete momentos memorables en la competencia.

Desde pruebas de alta cocina hasta desafíos en exteriores que llevarán a los famosos a conocer los sabores más autóctonos del país, esta edición está diseñada para poner a prueba el carácter, la creatividad y la pasión de sus participantes.

“Espero que como todos los participantes son colombianos, pongan el nombre de su país bien en alto. Yo he estado estudiando la gastronomía. Estuve unos meses viviendo aquí en Colombia, el año pasado. Algo sé, no vengo en blanco. Quiero que enaltezcan su cultura, sus raíces y su gastronomía. Para mí eso es lo más importante y es una forma de mostrarte orgulloso de dónde vienes”, concluyo la nueva jurado.

Si bien la fecha de estreno aún no ha sido confirmada, se espera que RCN ajuste el calendario según el desenlace de ‘La Casa de los Famosos’, otro de los realities insignia del canal.

Lo que es seguro es que esta temporada será una de las más emocionantes y esperadas, con un elenco estelar y una celebración a la altura de la cocina más famosa de Colombia.

