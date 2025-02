Nada tenía sabor: J Balvin y la fuerte depresión que le diagnosticaron

En una conmovedora entrevista con el actor colombiano Juan Pablo Raba, José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, abrió su corazón y reveló detalles desconocidos de su lucha contra la depresión, especialmente durante los mejores años de su carrera. El cantante, quien desde muy joven emigró a Estados Unidos para ir tras su sueño de la música, confesó cómo logró superar la crisis que casi pone en peligro su relación.

La entrevista hace parte del programa ‘Los hombres sí lloran’ en el que Juan Pablo Raba entrevista a varios hombres bajo el lema “la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza”. El actor y presentador de este espacio confesó que al dar vida a este videopódcast cuya prioridad es hablar temas relacionados a la salud mental, uno de los primeros invitados que tuvo en mente era J Balvin.

El artista aseguró que “la presión, la presión de mantenerme número uno”, desencadenó uno de sus primeros episodios de depresión severa, pues en su mente solo pensaba: “Tengo un tema global, número uno en el planeta. Soy el más escuchado en el planeta, esa lucha todo el tiempo entre ser el mejor y pensar: ‘No, usted no es nada. Usted es un man que le va bien, pero no quiere decir que sea el mejor. No está por encima de nadie’”, expresó.