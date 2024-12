Lo que están grabando ahora no es vallenato: Alfredo Gutiérrez preocupado por el futuro de este género

El tres veces Rey Vallenato, Alfredo Gutiérrez, recientemente compartió sus contundentes declaraciones sobre la evolución del vallenato moderno y el legado de este género tradicional en Colombia. En una entrevista con Gisselle Villa, el conocido como “El Monstruo del Acordeón” no dudó en señalar lo que considera una decadencia en la nueva generación de este icónico género musical.

Durante una sesión fotográfica especial que recorrió su vasta discografía, Gutiérrez ofreció una visión crítica sobre la transformación del vallenato, asegurando que los sonidos actuales están lejos de lo que él considera el verdadero espíritu del género. “Lo que están grabando ahora no es vallenato, es solo música tocada en acordeón”, afirmó. Estas palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se hicieron virales, generando reacciones encontradas entre los seguidores de la música vallenata.

La entrevista permitió conocer más a fondo las preocupaciones del maestro, quien expresó su inquietud por la falta de estudio y conocimiento entre los nuevos exponentes del vallenato. “Si un muchacho pega, ya todo el mundo quiere tocar como él”, comentó Gutiérrez, criticando la falta de autenticidad y formación musical en los artistas emergentes.

El maestro también destacó que muchos de los nuevos intérpretes creen que están haciendo vallenato, pero en realidad no han estudiado ni comprendido la historia y la cadencia de este género. “No han escudriñado la verdadera historia, no saben como se toca ni cómo se canta el vallenato”, sentenció.

Alfredo Gutiérrez, quien ha sido uno de los pilares fundamentales del vallenato en Colombia, no solo por su talento en el acordeón, sino por su dedicación a preservar las raíces del género, expresó su dolor ante la evolución comercial y superficial que, según él, está reemplazando a la verdadera esencia del vallenato.

A lo largo de su carrera, Gutiérrez ha logrado importantes reconocimientos que avalan su trascendencia en la música vallenata. Entre sus premios destacan tres Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla, dos Trébol de Oro y un Califa de Oro en México, cinco Guaicaipuro de Oro en Venezuela, y una nominación al Grammy Latino en 2007, en la categoría Cumbia/Vallenato, por su álbum *El Más Grande con los Grandes*. Estos logros consolidan a Alfredo Gutiérrez como uno de los artistas más influyentes y respetados de la música tradicional colombiana.

A medida que la industria musical se adapta a los nuevos tiempos, la crítica de Alfredo Gutiérrez resuena con fuerza. El vallenato, como cualquier género culturalmente significativo, tiene la responsabilidad de evolucionar, pero sin perder su identidad. Las palabras del maestro nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la formación, el respeto por las raíces y el legado que generaciones de músicos como él han construido.

En un momento en que la música se convierte en un producto global, no debemos olvidar lo que hace único a un género tan representativo de la cultura colombiana como el vallenato: su alma, su cadencia, su historia.

Al final, Gutiérrez nos deja una lección invaluable: “El verdadero vallenato no se graba solo con acordeón, se graba con el corazón.”

