‘La Liendra’ genera polémica tras drogar a su novia Dani Duke para darle una sorpresa

“No es por ser aguafiestas, pero lo que haces al principio dañó todo el video”, “Qué fuerte, ¿cómo la duermes sin su consentimiento? Todo mal”, “Mostrar lo de la droga estuvo pesado, por aquí hay niños”, “¿Y nadie ve como una ‘red flag’ que la drogó? Amiga, sal de ahí, @daniduke, ahí no es. Porque si te drogó una vez y te grabó, ¿qué te espera al casarte?”, “¿O sea que tengo que romantizar que me droguen sin mi consentimiento para que me llenen el cuarto de flores?”, fueron algunos de los comentarios bajo la publicación.

De hecho, hasta la periodista Laura Camila Vargas salió a hablar al respecto, resaltando el peligro de esta práctica y pidiendo que no se convierta en algo normalizado, ya que el mismo modus operandi ha sido utilizado por algunos hombres para agredir a sus parejas. La joven recordó el caso de Giselle Pelicot, a quien su esposo drogó durante al menos una década para que 50 hombres la violaran mientras estaba inconsciente.

