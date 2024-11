Desde el inicio de mi carrera me he tomado muy en serio mi trabajo como actriz: Sara Corrales

Por estos días la actriz colombiana Sara Corrales ha sido noticia por su faceta profesional y su vida personal. Grandes alegrías tras más de 20 años dedicados al mundo de la actuación y con toda una vida viviendo en el exterior.

Hace 21 años, la joven antioqueña hacía parte del grupo de participantes de la primera temporada de Protagonistas de Novela del canal RCN, y aunque no ganó este reality, se ha convertido en una de sus más exitosas participantes, con más de dos décadas de sólido recorrido en el mundo de la televisión, en Colombia, y desde hace un tiempo, en la televisión del exterior.

Ahora, acaba de arrancar un nuevo y ambicioso proyecto con la cadena Telemundo, con la que ha trabajado en varias ocasiones en exitosos papeles como en la serie ‘El señor de los cielos’, con el cual Sara logró la internacionalización de su carrera.

“Me encuentro viviendo un momento único en mi vida, trabajando mucho, con un montón de cosas nuevas en mi vida y disfrutando cada momento, cada instante que estoy viviendo”, comentó la actriz paisa, quien hace tan sólo algunas semanas dio a conocer que se comprometió con su novio, el empresario argentino Damián Pasquini.

Desde hace algunas semanas se encuentra en plena grabación de la serie ‘La Jefa’, que será una de las apuestas más importantes de la cadena Telemundo para la primera parte del próximo año.

Una producción que será el primer protagónico de los actores Fabiola Guajardo e Iván Arana, mientras que la actriz paisa es una de las estrellas del elenco estelar que está integrado por actores como Mauricio Henao, Andrés Almedia, Azela Robinson, entre otros.

Además, será una de las principales invitadas a la nueva temporada del programa del canal E! Entertainment, ‘Ojos de mujer’, que tendrá su estreno el próximo 21 de noviembre a partir de las once de la noche.

“Fue una experiencia increíble. Desde que me invitaron me encantó el concepto del programa, pues lo hace interesante el poder escuchar la voz de tantas mujeres con visiones distintas en torno a un mismo tema. Es increíble, con una misma imagen, se pueden producir ángulos completamente diferentes, mostrando que toda historia puede tener varios matices, que los da las experiencias vividas. Es genial poder compartir ese tipo de espacios y conversatorios que ayudan a enriquecer distintos debates”, comentó la actriz colombiana.

Es la cuarta temporada de esta producción original, un talk show que regresa para promover debates cándidos sobre temas de actualidad desde la óptica de mujeres exitosas sin censura con el objetivo de potenciar el empoderamiento femenino y la sororidad en la región.

Estelarizado por Chiky BomBom, la presentadora y comediante Erika de la Vega y la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, en cada episodio invitan al intercambio de puntos de vista, contando con la presencia estelar de una estrella invitada que se unirá como panelista para debatir junto a la audiencia y compartir detalles inéditos de su historia de vida como ejemplos de inspiración y superación.

De larga trayectoria

Ya son más de 20 años de experiencia profesional actoral los que ha vivido Sara Corrales, tanto en Colombia como en el exterior, siendo testigo de primera mano de la transformación que el mundo de las telenovelas y las series han vivido en estas décadas.

“Cada quien tiene una visión del tema según cómo lo ha vivido. En mi experiencia personal he tenido un trato único en cada una de las empresas y productoras con las que he podido trabajar, muy afortunada con los directores y los compañeros con los cuales he podido trabajar. La mujer cada vez va teniendo más espacio, más voz y voto de la industria audiovisual y por parte del público, lo cual me encanta porque es una manera de nosotras poder llevar un mensaje. Siempre se habla de que estamos muy expuestos al público, pero eso lo puedes usar para llevarles un buen mensaje a la sociedad, de entrega, disciplina, trabajo, pero también de constancia de que se pueden lograr las cosas cuando se quieren y se trabaja por ellas”, continuó Corrales.

Pese a la velocidad, cada vez mayor, que se están presentando en el mundo de la televisión actual y la aceleración que propone las plataformas de streaming, Sara Corrales está tranquila, reconociendo que con una buena historia y una buena propuesta actoral en cada uno de los papeles se puede hacer la diferencia.

Según la actriz colombiana, “Me parece hermoso ir a la vanguardia, ir aceptando los cambios, adaptándose a todos los cambios que se proponen en este mundo de la televisión. Así mismo es la vida, te impulsa a adaptarte a cada uno de los cambios que te propone”.

Y agregó: “Solo el tiempo y la experiencia te dan las herramientas para poder entender cómo manejar el tema de qué compartir y qué no, en este caso con el público. Es algo que con los años aprendes a manejar, como una especie de ola en la que vas montada, y gracias a Dios siento que lo estoy haciendo de manera muy bonita, de manera muy cercana con mis seguidores, manteniéndolos actualizados de lo que yo quiero que se enteren, siendo bien el mensaje que les quiero llevar, que me conozcan más allá de los personajes, para poder sentir el amor, respeto y el valor que el público que te tienen”.

Así lo hizo con la propuesta de matrimonio de su novio, fue ella misma, por medio de sus redes sociales quien compartió este momento de felicidad de su vida personal, pero también comparte mucho de su quehacer diario como actriz.

“Desde el inicio de mi carrera me he tomado muy enserio mi trabajo como actriz, siempre buscando más dentro de mis personajes, con asesorías y entrenadores para nutrirlos aún más, y creo que esa forma de hacer las cosas, de asumir el trabajo como actor no va a cambiar aunque la forma de hacer televisión sí lo haga”, continuó Sara Corrales.

Además de sus preparativos de boda, está feliz con su retorno a Telemundo, productora con la que ha trabajado en reiteradas ocasiones, en especial con la serie ‘El señor de los cielos’, uno de sus más importantes personajes.

“Yo siempre me he propuesto muchas metas en mi vida en la parte profesional, siendo muy metódica para poder llegar allí, y una de esas fue llegar a trabajar con Telemundo y tener un espacio y un reconocimiento en este canal, por lo que este regreso está lleno de felicidad y de grandes recuerdos, porque trabajé con ellos en Colombia y fueron ellos quienes me trajeron a México con ‘El señor de los cielos’, y ahora me siento arropada y protegida, muy querida”, finalizó Sara Corrales.

