De Suecia a Nigeria: así suenan los villancicos que se escuchan en cada rincón del mundo

Cuando diciembre llega, Colombia se transforma en una fiesta de luces, tradiciones y música. Los ritmos tropicales de Rodolfo Aicardi y Pastor López son infaltables en cualquier reunión, evocando recuerdos de celebraciones familiares llenas de alegría. Las novenas también tienen su protagonismo, con villancicos clásicos como Los Peces en el Río o Tutaina Tuturumaina que unen a generaciones en coros llenos de entusiasmo.

No podemos ignorar el fenómeno global que representa Mariah Carey con su All I Want for Christmas Is You. Lanzada en 1994, esta canción se ha convertido en el hít navideño por excelencia, rompiendo récords de reproducciones cada temporada y destacándose en memes que celebran su omnipresencia. Es un ejemplo de cómo la música navideña trasciende barreras culturales y generacionales.

A medida que exploramos el mundo, descubrimos una increíble variedad de canciones navideñas que reflejan la diversidad y el espíritu de las fiestas en diferentes culturas. Estas son algunas de las más emblemáticas:

¿Qué escuchan en Europa en la Navidad?

Francia: Petit Papa Noël Un clásico que trasciende generaciones, esta dulce melodía narra la ansiedad y la alegría de un niño esperando los regalos de Papá Noel. Ha sido versionada incluso por Celine Dion, reafirmando su estatus icónico.

Reino Unido: Deck the Halls Con su alegre estribillo “Fa la la la la”, esta melodía galesa del siglo XVI es sinónimo de decoraciones navideñas y celebraciones vibrantes.

Italia: Tu Scendi Dalla Stelle Este himno religioso, nacido en el siglo XVIII, destaca por su espiritualidad, evocando la llegada del Niño Jesús en una noche estrellada.

Alemania: O Du Fröhliche Con una historia conmovedora, esta canción fue dedicada a los niños huérfanos por Johann Daniel Falk, quien perdió a varios de sus hijos por fiebre tifoidea. Su mensaje de esperanza sigue resonando hasta hoy.

Suecia: Räven Raskar Över Isen Con sus raíces en el folclore, esta canción acompaña bailes alrededor del árbol, siendo adaptada incluso para crear conciencia sobre el cambio climático.

Canciones decembrinas en América

Latinoamérica: El Burrito Sabanero Un villancico que trasciende fronteras hispanohablantes, grabado por un coro de niños venezolanos. Es tan pegajoso como entrañable y un infaltable en las fiestas.

Latinoamérica: Feliz Navidad El hit del puertorriqueño José Feliciano combina español e inglés, convirtiéndolo en un puente cultural y un favorito de las fiestas.

Estados Unidos: White Christmas Interpretada por Bing Crosby, esta balada melancólica sigue siendo la más vendida del mundo, consolidándose como un himno universal de nostalgia navideña.

Así suena la Navidad en Oceanía y África

Australia: Jingle Bells (versión australiana) En este país, donde la Navidad coincide con el verano, Santa viaja en una camioneta bajo el sol abrasador, un giro cultural a la canción clásica.

Nueva Zelanda: A Pukeko in a Ponga Tree Esta versión maorí de “The Twelve Days of Christmas” introduce elementos locales como el pukeko (un ave nativa) y los pongas (helechos). Es una muestra de cómo adaptar tradiciones globales a la cultura local.

Nigeria: Betelehemu Cantada en yoruba, este himno africano celebra el nacimiento de Jesús con un ritmo vibrante que captura el espíritu festivo. Su popularidad ha cruzado continentes, siendo interpretada por coros de todo el mundo.

