'Dance Moms': el regreso uno de los realitys más polémicos de la televisión

‘Dance Moms’, que forjó su historia entre 2011 y 2019, consolidándose como un fenómeno de reality gracias a las constantes polémicas que rodearon a la serie, tanto en pantalla como fuera de ella, está de regreso, ahora a través de la pantalla de Lifetime.

La serie que ha seguido la formación y las carreras de niñas en la danza bajo la tutela de Abby Lee Miller, vuele con su especial ‘Dance Moms: La Reunión’, donde algunas de las bailarinas más destacadas del reality se encuentran luego de varios años. Un especial que Lifetime estrenará el domingo 25 de agosto a las 5:50 p.m. Un preámbulo ideal para el estreno de la temporada de diez episodios ‘Dance Moms: Duelos Épicos’, que se estrenará el sábado 31 de agosto a las cinco de la tarde.

Además, el canal reestrenará las temporadas originales de lunes a viernes a partir del 26 de agosto.

El especial

El esperado especial de dos horas ‘Dance Moms: La Reunión’, presentando a algunas de las bailarinas más queridas del fenómeno cultural mundial que fue ‘Dance Moms’, como JoJo Siwa, Chloe Lukasiak, Brooke Hyland, Paige Hyland, Kendall Vertes y Kalani Hilliker.

Las recordadas niñas, ahora convertidas en adultas, se reúnen después de diez años, para revisar los mejores momentos del programa que se convirtió en toda una sensación mundial y que las llevó a la fama, pero al mismo tiempo las marcó para el resto de sus vidas.

Abby Lee Miller enfrentó todo tipo de problemas. De 2017 a 2018 cumplió ocho meses de prisión por ocultar activos durante un proceso de bancarrota. Luego de ser liberada, en mayo de 2018 fue diagnosticada con linfoma de Burkitt, una forma agresiva de linfoma no Hodgkin, y ha usado una silla de ruedas desde entonces. Sin embargo, un año después, anunció que estaba libre de cáncer después de recibir diez rondas de quimioterapia y meses de rehabilitación.

A pesar de haber pasado cinco años sin emitirse, los fanáticos de ‘Dance Moms’ no han dejado de seguir a sus protagonistas hasta el día de hoy y muchos quieren respuestas sobre algunos de los momentos más controversiales de la serie protagonizados por la inigualable Abby, las bailarinas y sus madres. Y ahora que las jóvenes intérpretes ya tienen edad suficiente para reflexionar sobre su trayectoria, se reúnen para hablar de sus experiencias.

“Dance Moms es lo que más se googlea para ver dónde están las chicas ahora. Y yo hace dos o tres años que quería armar la reunión. Así que creo que fue el momento para explorar dónde estaban las chicas ahora. Y bueno, esto era lo que queríamos mostrar, porque eso es lo que querían los fans”, dijo Bryan Stinson, productor original de Dance Moms durante el encuentro con la prensa latinoamericana.

Christi Lukasiak, la madre de Chloe, es la conductora de 'Duelos Épicos”' y si bien no pudo participar la 'La Reunión', también se refirió al fenómeno que continúa siendo el programa hasta el día de hoy.

“La verdad es que yo estuve recibiendo mucho hate, mucho odio en las redes sociales y me conflictuaba estar en la reunión y por eso no participé. Pero yo creo que todo el mundo lo que quería era ver a las chicas como adultas, ¿no? El deseo era ver dónde estaban ahora. Mucha gente creció viéndolas y se identificaban con ellas, tipo ¡ay, a mí me gusta Brooke, a mí me gusta Paige, a mí me gusta Chloe!, la que sea. Cada una de esas chicas, de esas niñas, era alguien con quien las personas del público podían identificarse. Querían saber cómo les fue en la vida y cómo es su vida como adultas. Así que para mí fue un momento maravilloso la reunión y creo que fue muy divertido que finalmente hablaran y que no se quedaran ahí haciendo la pirámide y sonriendo. Ahora las podemos escuchar hablar”, comentó la madre de Chloe.

Según Brooke Hyland, “Nosotros empezamos a bailar para Abby Lee Dance Company cuando teníamos dos años y de hecho mi mamá bailaba también para Abby, así que un día nos empezó a seguir una cámara, básicamente. Y fue así”, mientras que Paige Hyland recordó sobre el casting, “Sí, yo me acuerdo que estaban haciendo audiciones y Christy Lukasiak tenía una camarita en ese momento y es lo que yo me acuerdo, que ella nos seguía con su cámara y era como nuestra audición y se lo mandó a los productores y usaron eso. Pero yo lo que me acuerdo es que me seguían con esa camarita y un día fue nos dijeron chicas “las eligieron, van a estar en un reality”. Y estábamos muy entusiasmadas. Me acuerdo que pensaba ¡ay, voy a hacer la próxima Hannah Montana! Ni sabía dónde iba, pero estaba feliz”.

Desde que ingresaron al programa Brooke y Paige Hyland comentaron cómo sus vidas cambiaron por completo.

“Cuando estábamos en el show, la gente nos empezó a reconocer y siempre había fans en la calle y nos grababan. Yo pensaba ¡Ay, seguro que invitan a esta gente a que venga!, pero cuando empecé a hacer mi vida normal, salía con mis amigas, me di cuenta que no, que de verdad teníamos muchos fans. Íbamos a Irlanda o a diferentes lugares del mundo, incluso en América Latina, tenemos unos fans increíbles desde el primer día. Así que es mucha la cantidad de gente que nos seguía desde el primer día. Pero me di cuenta, sobre todo cuando dejé el show, porque sigo teniendo fans que me siguen desde ese momento”, dijo Paige.

Ambas hermanas coinciden que los mejores momentos mientras estuvieron en ‘Dance Moms’ sucedieron detrás de las cámaras.

“Cuando viajábamos a las competencias, nosotras nos divertíamos, la pasábamos muy bien en el hotel preparándonos para las competencias y en el bus. Pero creo que los momentos felices entre nosotras las chicas pasaron fuera de cámara”, recordó Brooke Hyland.

Momentos únicos

El sábado 31 de agosto Lifetime estrenará ‘Dance Moms: Duelos Épicos’ el nuevo programa de diez episodios que recopila lo mejor de la icónica serie de competencia de danza liderada por la inolvidable instructora Abby Lee Miller. Cada capítulo de media hora cada uno será presentado por Christi Lukasiak, también conocida por su participación en el programa original como la madre de la Chloe, una de las jóvenes bailarinas, y dará un vistazo a las batallas de baile más explosivas y los sorprendentes colapsos que sucedieron en la serie, incluyendo los conflictos entre las mamás y, por supuesto, Abby Lee Miller.

“Cuando la cadena me llamó y me pidió que condujera el programa, estaba feliz porque yo siempre había querido hacer algo así. Y para mí estaba buenísimo tener la oportunidad de estar en cámara de esa manera. Y bueno, Duelos Épicos... A ver, cuando lo filmamos fue ver uno capítulo detrás del otro, como que no podíamos ni respirar. O sea, cada episodio, cada escena era tremenda, una más tremenda que la otra. ¿Y pensábamos esto era así? Sí, era así. Así que, si les gustan los mejores momentos de Dance Moms, los van a poder ver en Duelos Épicos. La verdad que es una locura, pero divertidísimo”, comentó Christi Lukasiak.

El programa original se emitió durante ocho temporadas en Lifetime desde 2011 hasta 2019, y mostraba a la coreógrafa Abby Lee Miller entrenando a un grupo de jóvenes bailarinas entre 8 y 13 años para competencias semanales. Durante la serie fueron frecuentes las peleas entre Miller y las madres de las niñas, a menudo debido a las estrictas reglas de Miller y a sus métodos de enseñanza.

