“El correo rebotó, eso ya no es problema mío”: Francia Márquez ante críticas en debate de control político

En desarrollo de un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a las críticas que desde esa célula legislativa le formularon por la falta de respuestas a un cuestionario sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad.

Según dijo la funcionaria en medio de la sesión, la información sí fue enviada oportunamente por correo electrónico a la Comisión; sin embargo, reclamó que el correo “rebotó” y que en ese caso se trata de una situación ajena a su despacho y a sus funcionarios: “Eso ya no es problema mío”, dijo.

“Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta Comisión se envió el día ayer, a las 9:22 de la mañana, la respuesta al cuestionario. Que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio”, manifestó la también ministra.

Si bien Márquez aseguró que habrá que revisar qué fue lo que sucedió para que la información no llegara correctamente, ratificó que su despacho sí respondió al cuestionario y que respeta la institucionalidad del Congreso.

“Toca revisar qué pasó con eso, pero no se puede decir que no respondimos. Eso no es cierto. Soy respetuosa de la institución, del Congreso. Me citaron. Aquí estoy presente”, manifestó Márquez.

El debate fue citado para analizar en profundidad el proyecto del Gobierno que decreta el Presupuesto Nacional de 2025. Entre otras, estaban citados el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, y la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago.