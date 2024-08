Vida y mandato del cucuteño Víctor Roqueme, el alcalde más joven de Colombia

Sobre su secuestro

En 2017 Víctor Julio fue secuestrado por hombres armados mientras se desplazaba por carrera en El Carmen de Tonchalá, un corregimiento de Cúcuta, y fue retenido 33 días, desde el 28 de septiembre hasta el 2 de noviembre.

Conozca: Declaran cinco días de luto por muerte del alcalde de Aguachica, el cucuteño Víctor Roqueme

Su secuestro desató varias marchas pacíficas lideradas por sus amigos y familiares y la Policía Nacional y el Gaula Militar ejecutaron labores de búsqueda e inteligencia para dar con el paradero del joven. Además, ofrecieron 50 millones de pesos por información de su ubicación, logrando así develar el lugar donde se encontraba.

El hombre estaba en una zona boscosa en el municipio de Puerto Santander, donde se encontraba encadenado a una vivienda artesanal. Tras su liberación, el hombre se pronunció en diferentes medios de comunicación.

“Inicialmente los que me secuestraron se identificaron como agentes del CTI, pero después por todo el armamento me di cuenta que no eran de esa entidad, me llevaron a esa casa siempre con la cara tapada y allí me decían que si intentaba escaparme me iban a matar, comía muy poco y afortunadamente el trato fue bueno, pero es muy duro porque aguanté hambre y frío, durante unos días estaba muy mareado y no sé si era que me estaban dando algo para mantenerme calmado y quieto. Agradezco a las autoridades por haberme rescatado”.

Víctor Julio Roqueme será recordado no solo por marcar un precedente en la edad de los alcaldes del país, sino también por la valentía con la que enfrentó su enfermedad hasta el final.

