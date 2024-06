“Wom tiene que demostrar cómo va a recuperarse, se irá a liquidación en los próximos meses”: MinTIC

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, manifestó que el Gobierno Nacional está tratando de salvar a Wom. Argumentó que al país no le conviene que se quiebre, pero preciso que el Gobierno no aportará recursos para salvarla.

“Si se quiebra, le quedará debiendo dinero a muchos proveedores del sector y eso obviamente afecta al país en crecimiento y empleo”.

Y también, agregó que su ausencia afectaría la competencia en el sector y a los usuarios, por eso, el Gobierno le aceptó la ley de quiebras.

El alto funcionario indicó que ser reúne mensualmente con la empresa y le ha expresado que tiene que hacer una inversión rápida para que sea financiable el plan de quiebras. “Sin recursos va a ser muy difícil sostener la operación, yo le di más o menos un mes, está contando en este preciso momento para que traigan los recursos al país e invierta en la operación, porque también tienen que pagar lo que deben del espectro, eso no se puede rebajar porque es una obligación y tiene que demostrarnos cómo van a recuperar la empresa, si ese plan no es claro y no es creíble, Wom se iría a liquidación los próximos meses”.

Hay que resaltar que la Superintendencia de Sociedades informó que Wom fue admitida al proceso de reorganización empresarial en mayo de este año. Con ello se dio inicio al trámite de salvamento empresarial en el que se espera la empresa pueda llevar a cabo su plan de negocios, para salvaguardar su operación y los más de 2.600 empleos que genera en el país.

La compañía decidió someterse al proceso de reorganización empresarial por encontrarse en la causal de incapacidad de pago inminente para atender su pasivo corriente, con lo que evita estar en cesación de pagos, y logra cumplir con sus obligaciones y proteger sus activos.

Hay que recordar que Colombia no es el único país donde esta compañía presenta dificultades. De hecho, en abril de este año WOM también se acogió a la ley de quiebras en Chile a raíz de sus problemas financieros. Incluso, tras esa situación, el director de la compañía, Chris Bannister, anunció su retiro de la compañía, luego de estar al frente menos de seis meses.

Bannister explicó en LinkedIn que los dueños de la empresa no cumplieron con una capitalización, por lo que decidió presentar su renuncia. El principal accionista de la compañía es el islandés Thor Bjorgolfsson, quien fue catalogado en su momento como el hombre más rico de ese país nórdico.

“El accionista prometió aportar fondos si yo regresaba para revitalizar la dirección y la cultura empresarial”, escribió Bannister, quien insistió en que la empresa no hizo la inyección de capital.

¿Y los usuarios?

Lizcano dijo que, en caso de liquidación, los usuarios de Wom pasarían a ser parte de otra empresa, dado a un plan de la Superintendencia de Industria y Comercio. “Los usuarios están protegidos”.

El ministro descartó cualquier ayuda económica del Gobierno Nacional para salvar la empresa. “Cómo vamos a poner plata de los contribuyentes, plata de las personas más humildes para financiar a una empresa privada de telecomunicaciones, cuando el país tiene muchas empresas, eso sería enriquecer unos privados. Eso tiene que ser recursos privados”.

