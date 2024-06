“Laura Sarabia fue hospitalizada y estuvo en cuidados intensivos”: presidente Petro

Según el presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia sufrió un percance de salud por “la arremetida de la prensa y cadenas de redes” y tuvo que ser hospitalizada de urgencias.



Desde un evento en Soacha, el mandatario dijo que Sarabia “tuvo que ser hospitalizada en el día de ayer. Llegó incluso a cuidados intensivos. Ha sufrido una violenta arremetida vía cadenas de redes que la prensa ha oficializado volviéndolas noticias sin investigar”.

A la par que comunicaba esa noticia, el mandatario hizo referencia a las acusaciones contra Andrés Sarabia, hermano de la funcionaria: “Atacado su hermano, su hermano vive en un apartamento de 70 metros cuadrados como muchos y muchas, Bogotá sobre todo y en las grandes ciudades y ha sido acusado de prácticamente enriquecerse, entre comillas, cómo puede enriquecerse una persona que vive en 70 metros cuadrados, supuestamente por las cercanías de su familiar a los círculos del más alto gobierno del país”



”Crítica infundada. Cuando uno lee todas las supuestas investigaciones no hay nada que no sea la lucha de un muchacho por tratar de sobrevivir en lo que le gusta, en sus tareas de administración privada, nunca pública, no hay un solo hecho que indice que algún tipo de maniobra irregular, de jugada sucia con los dineros públicos se haya establecido. Pero como se trata de denigrar del presidente, de tratar de volver su lucha de décadas en el parlamento y en el Congreso contra la corrupción, la peor que haya habido en Colombia que sigue existiendo”, agregó Petro.

