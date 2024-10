La mexicana Steren se fue, pero Cúcuta ‘sigue atractiva’ 

14 meses después de su inauguración, en la avenida Cero con calle 13 de la zona céntrica de Cúcuta, la mexicana Steren cerró sus puertas definitivamente. La cadena de tiendas de tecnología y artículos de smarthome (hogares inteligentes) no tuvo los resultados que esperaba.

El presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Sergio Palacios, expresó que desde hace más de un año y medio han advertido su preocupación por el cierre paulatino de empresas en la ciudad.

“Si la productividad del país ha disminuido, como lo ha indicado el DANE; no hay inversión social por parte los gobiernos Nacional, regional y departamental; hay aumento del desempleo, disminución del empleo formal e incremento de la informalidad; no hay dinero circulante, el poder adquisitivo de la gente está golpeado, la inseguridad genera alarma y hay incertidumbre política, pues, no hay ventas”, añadió.

Palacios afirmó que el panorama es desalentador y que muchas organizaciones vienen con indicadores rojos, con riesgo de clausurar sus actividades, por la baja dinámica de comercialización. Sin embargo, dijo que “Cúcuta no ha dejado de ser atractiva para los inversionistas o la economía nacional”, porque es coyuntural este escenario.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, señaló que nunca es una buena noticia que una empresa extranjera cierre.

“Valoramos muchísimo que cadenas de panaderías, farmacias y supermercados grandes hayan establecido sus negocios en esta zona y estamos listos para apoyarlos. Eso demuestra que Cúcuta sigue siendo una muy buena plaza para invertir. En los últimos dos años tenemos 907 empresas de origen extranjero creadas y se registra un incremento de los activos de 200% de estas organizaciones”, recalcó.

Castillo consideró que lo que le ocurrió a Steren pudo deberse a la ausencia un estudio previo que corroborara que su producto o servicio tendría receptividad, por ello aprovechó para invitar a los inversionistas locales, nacionales y extranjeros a solicitar el apoyo del Observatorio Económico del gremio y su agencia Invest in Cúcuta para conocer el mercado.

Además, Castillo sostuvo que los indicadores macroeconómicos del país claramente han impactado de forma negativa en la ciudad y la región (inflación, informalidad, desempleo), por lo que la economía de los hogares no está en las mejores condiciones.

Eventos para dinamizar la economía

Sergio Castillo informó que desde la Cámara de Comercio están tratando también de generar algunos espacios, como el Congreso Nacionales de Incoativas Clúster organizado a finales del mes pasado, y las Olimpiadas Intercámaras, que se realizarán en noviembre, para dinamizar la economía local.

“Hemos logrado que un número importante de hoteles ya tengan reservas y pagos realizados, con delegaciones que están superando entre las 40 y 90 personas. El viernes ya teníamos más de 600 registradas que van a venir del Cali, Bucaramanga, Facatativá, Riohacha, San Andrés, Barranquilla y Cartagena, entre otras ciudades”, resaltó el presidente de ejecutivo de la Cámara.

Castillo subrayó que hay 52.000 empresas activas, que demuestran esa capacidad resiliente y sigue creyendo en la región, así como 7.000 empresas nuevas que le han apostado a esta zona de frontera. De ese número, entre 44.000 a 45.000 ya cumplieron con su obligación de renovar la matrícula mercantil.

