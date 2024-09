Empresarios del plástico de Brasil participan con amplios portafolios en Colombiaplast 2024

Este lunes comenzó en Coferias, en Bogotá, Colombiaplast 2024, que congrega a empresas proveedoras de insumos para transformación del plástico y productoras de plásticos transformados, como agrícolas y embalajes. El evento se desarrollará hasta el viernes, 27 de septiembre.

32 empresas asociadas al programa Think Plastic Brazil están presentes, pues, es una de las ferias más importantes de la industria del plástico en América Latina.

El programa Think Plastic Brazil es un portafolio de soluciones para el sector de productos de plástico transformado, para generar una internacionalización para los mercados objetivos, creado por medio de una alianza entre ApexBrasil, Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, y el Instituto Nacional del Plástico, INP.



Con el apoyo de ApexBrasil, Think Plastic Brazil, llega a su novena participación en el evento.





De acuerdo con el director ejecutivo del INP y responsable por los proyectos de Think Plastic Brazil, Carlos Moreira, en la última participación en la feria, las expositoras conquistaron US$925.000 en negocios, con una expectativa de US$ 31,4 millones más para los próximos 12 meses.

Colombia es el 7º principal destino de exportaciones de plásticos transformados brasileños en términos de volumen (29,1%), al considerar valores exportados, siendo también el 7º destino principal (2,27%).



Este año, la expectativa es aún mayor. “Estamos trabajando por la internacionalización de las fronteras comerciales de la industria de plásticos transformados de Brasil y la expansión en América Latina es estratégica en ese sentido”, afirmó Carlos Moreira.

En el espacio Brasil estarán 31 empresas que presentarán al mercado diferentes soluciones. Ellas son: Antilhas, Copobras, Cristal Embalajes, Cristal Master, Delgo, Dispafilm, Embaquim, GDM Plásticos, Gerresheimer, Globoplast, Indusbello, Inplasul, Itacorda, Itutex, Mega Embalajes, Mello Descartáveis, Nanox, Plásticos Novel, Plaszom, Polymex, Raposo, Replas, Sommaplast, Soroplast, Teixeira Têxtil, Tekni-Plex, Valgroup BA, Valgroup MG, Videplast Industria, Videplast Participaciones y Zaraplast. También estará Cromex que visitará prospectos y empresas que ya son clientes en varias regiones de Colombia.



Antilhas: la empresa presentará tecnologías e innovaciones en embalajes, reforzando su DNA sostenible. El Stand Up Pouch se destaca como una solución ecológicamente correcta que no solamente facilita el proceso de reciclado, sino que también promueve la economía circular. Con una estructura monomaterial compuesta 100% de polietileno (PE), este producto se destaca principalmente cuando se utiliza para reposición de productos. Como opción complementaria también presentará el Stand Up Pouch PCR, que utiliza materiales reciclados post consumo (PCR), reforzando aún más su compromiso con la sostenibilidad.



Copobras: líder en diversos segmentos, está presente hace más de 50 años, con marcas como Incoplast, líder en embalajes flexibles, destacándose en el segmento pet food, y Copobras, que ofrece soluciones en desechables reciclables. Cuenta con 13 plantas instaladas en seis estados brasileños y actúa nacional e internacionalmente en diversos países.

Dispafilm: presentará toda su línea de películas de PVC. Líder de ventas en Brasil, con distribución masiva en América Latina y Angola, posee una capacidad de producción de 2.500 toneladas/mes, consolidándose como una de las mayores del sector. La feria será el marco para reafirmar su presencia en el mercado y presentar la línea de películas de PVC para embalar alimentos y PVC rígido (chapa, blíster y laminado).



Embaquim: empresa de soluciones de embalaje para productos líquidos y pastosos, que ayuda por medio de envases inteligentes y productos de alta calidad. Su portafolio abarca desde bobinas y liners hasta sacos de 1.000 litros en una variedad de estructuras. La empresa es pionera en Brasil en la producción de bag-in-box y líder en el mercado brasileño de sacos para cajas de cartón y contenedores metálicos y IBC rígidos.



GDM Plásticos: una de las principales empresas en el sector de soluciones en embalajes, presentará las películas técnicas de Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), así como en Stretch Film en las más diversas aplicaciones. Con una trayectoria marcada por la innovación y el compromiso con la calidad, se consolida como referencia en el suministro de productos de alto desempeño.

Gerresheimer: líder mundial en la fabricación de embalajes plásticos y de vidrio de alta calidad para los sectores farmacéutico y de salud. Debido a la alta tecnología y al diseño exclusivo, se destaca también en la producción en larga escala, sin igual en América Latina, atendiendo a las crecientes demandas del mercado farmacéutico del continente, que hoy ocupa una posición destacada entre los mayores del mundo.

Globoplast: la calidad, sostenibilidad y responsabilidad social son los pilares que sustenta la producción de tubos plásticos para los sectores de cosmética, farmacéutico, veterinario, químico y alimenticio. Presentará las innovaciones como la tapa Low Profile para tubos de 35 mm, que reduce el peso en 30% en comparación al modelo tradicional y puede incorporar hasta 100% de resina reciclada (PCR). También presentará la línea Ecostone, que utiliza un compuesto mineral en su formulación, disminuyendo el uso de plástico y promoviendo aún más sostenibilidad y versatilidad.



Mega Goglio: tiene como foco atender las necesidades del mercado de embalajes flexibles, con participación significativa en los segmentos de cuidados personales y domésticos, alimentos, agronegocios, dispositivos médicos, proteínas y, principalmente, pet food. Comprometida con los elevados estándares de calidad y seguridad de sus productos, posee las certificaciones ISO 9001 y BRC Packaging Materials, que confieren estándares internacionales de gestión de calidad y seguridad de productos.



Tekni-Plex: es una empresa global técnicamente diversificada que desarrolla y fabrica soluciones para empresas médicas, farmacéuticas, de cuidados personales, domésticas, industriales, alimentos y bebidas. La empresa crea valor para los clientes y aplica los estándares más elevados de seguridad, calidad, innovación y satisfacción en todas las interacciones con colaboradores, clientes y proveedores. Hace 60 años sus sellos inviolables ofrecen protección para una variedad de productos.



Valgroup: con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la sociedad por medio de soluciones innovadoras y sostenibles, presentará sus diferentes soluciones de embalaje para la industria, así como el conjunto de soluciones especialmente desarrolladas para la atención personalizada al cliente (Vantaggio) y su tecnología sostenible.



Videplast: Como líder en el sector de embalajes primarios de Brasil, la diversificada cartera de productos de la empresa va más allá de las fronteras tradicionales, abarcando películas termoencogibles y flexibles, sacos especiales resistentes y películas de elevado desempeño adaptados para atender a un amplio espectro de necesidades de embalaje en varios sectores.



Zaraplast: empresa brasileña con más de 57 años de actuación, produce una amplia gama de soluciones en embalajes y presentará soluciones sostenibles de su línea ZaraTeva, basada en seis pilares: menor espesor de materiales; monomateriales; utilización de resinas PCR; soluciones en papel; uso de resinas provenientes de fuentes renovables; y materiales compostables y biodegradables.

