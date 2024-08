Vuelta a España 2024: Woods venció en la etapa 13 y Roglic se acercó al liderato

El ciclista canadiense Michael Woods (Israel Premier Tech) ganó este viernes la decimotercera etapa de La Vuelta a España 2024, disputada entre Lugo y el Puerto de Ancares sobre 176 kilómetros, mientras que el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) exhibió poderío y recuperó 1:55 sobre el liderato del australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), que entró en crisis en la subida final.



El escalador canadiense fue el más inteligente de la fuga vencedora y supo regular sus esfuerzos en la exigente subida a Ancares; mientras, en el grupo de los favoritos, el ganador de tres ediciones de la carrera española, dio un golpe de gracia al conseguir una renta sobre el resto de favoritos y acercarse a 1:21 del liderato de la general.

Harold Tejada (Astana) es el mejor colombiano en la clasificación general ubicándose en el puesto 21 a 20:41". Le sigue Einer Rubio (Movistar) 31 a 45:12", Nairo Quintana (Movistar) 34 a 46:43", Daniel Felipe Martínez (RB Bora) 40 a 51:22", Brandon Rivera (Ineos) 104 a 2:04:10" y Santiago Umba (Astana) 128 a 2:25:41".

Al igual que en las tres anteriores etapas en Galicia, esta jornada estuvo protagonizada por una fuga de 23 corredores que estuvo en cabeza casi desde el principio y que llegó a tener más de 17 minutos de ventaja sobre el pelotón.



En ese grupo cabecero había cuatro españoles: Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), José Félix Parra (Kern Pharma), Rubén Fernández (Cofidis) y Marc Soler (UAE Team Emirates). Junto a ellos transitaron varios ganadores de etapa en La Vuelta como el triple vencedor en esta edición el belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike), el primer líder, Brandon McNulty (UAE Team Emirates), o su compañero Jay Vine, que tiene en su palmarés dos triunfos en la ronda española en 2022.



Sabedores de que el triunfo de etapa ya estaba decantado para ese grupo, empezaron a sucederse los movimientos para seleccionar los corredores más fuertes. Marc Soler, protagonista en la fuga en las dos últimas jornadas, fue el primero en probarlo, ante la pasividad del resto de fugados que no se lanzaron a su persecución.



Antes de finalizar la subida al penúltimo puerto del día, el de Lumeras, el español fue cazado por un Van Aert que exhibió un ritmo espectacular en los últimos metros para coronar en cabeza. En el breve descenso antes de la última ascensión, el catalán se quedó sin compañeros en el grupo delantero, ya que McNulty y Vine se fueron al suelo y quedaron fuera de combate para la victoria.



A los pies de Ancares, Van Aert y Soler comenzaron en cabeza junto a Sam Oomen (Lidl Trek), Michael Woods y Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Por detrás, el pelotón transitaba con tranquilidad pese a la entrada de Movistar Team, que intentaba poner un ritmo más elevado que el que imponía el Decathlon AG2R La Mondiale Team del líder.



Sin embargo, no hicieron sufrir a ningún corredor importante antes de la subida final. En Ancares, la victoria se decidió al comienzo de la ascensión, cuando el canadiense se marchó en solitario sin que ningún compañero de aventura le pudiera seguir.



Por detrás, el Red Bull-BORA-Hansgrohe tiró con fuerza haciendo sufrir al líder de la general, que no aguantó tal ritmo en el primer kilómetro de subida y se quedó cortado muy pronto, como anticipo de la agonía que viviría hasta meta. Ese duro cambio de ritmo del conjunto alemán partió en dos al grupo de 'gallitos', con Roglic, Mas y Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) marchándose en solitario.