José Gregorio Lemos ganó oro para Colombia y marcó récord mundial en los Paralímpicos de París

En esta, el nacido en Pradera hace 33 años no solo retuvo el título alcanzado en los Juegos de París-2021, sino que además rompió su récord mundial (lo tenía en 61,76 desde Santiago de Chile-2023), convirtiéndose en el primer deportista en la historia del país en ganar dos preseas doradas, en el paratletismo. En Tokio logró oro en dicha prueba y bronce en salto de longitud T38.

José Gregorio Lemos triunfó esta vez con una marca de 63,81 metros. Lo acompañaron en el podio el ucraniano Vladyslav Bilyi (52,86) y el chino Dongquan An (51,97).

El criollo dominó el curso desde el principio. Primero lanzó 55,50 metros, y después 58,45 y 58,84 hasta alcanzar el 63,81.

Cabe recordar que cuando tenía nueve años, Lemos sufrió una parálisis cerebral, la cual le afectó la movilidad del lado izquierdo. “Llegué de la escuela y me quité los zapatos. Puse los pies en el piso y empecé a convulsionar, una vecina me ayudó, pero cuando me desperté ya llevaba casi un mes en el hospital”, dijo el deportista en entrevista a la página especializada de atletismo runningcolombia.com.

En la misma competencia, Colombia también fue protagonista este viernes con Luis Lucumí, quien terminó quinto con un registro de 50,32 metros y de esta manera se adjudicó diploma paralímpico.

Este es el tercer diploma logrado en estas justas por un representante nacional, tras Carolina Munévar, octava en paraciclismo, y Mayerli Buitrago, cuarta en paratletismo.

José Gregorio volverá a competir este 4 de septiembre en el salto largo T38, en la que fue podio en Tokio con 6,74 metros, marca que se convirtió en récord panamericano.

