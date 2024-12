Voy a ser dueño de un club grande, ténganlo por seguro: el guiño de Cristiano Ronaldo al Manchester United

Cristiano Ronaldo, estrella global del fútbol, sorprendió a todos durante su participación en la entrega de los Globe Soccer Awards 2024, al revelar su ambicioso sueño de convertirse en dueño de un club de fútbol grande. A sus casi 40 años, el delantero portugués, quien sigue siendo una de las figuras más relevantes en el deporte, dejó claro que ya piensa en su futuro después de su retiro.

En una conferencia celebrada en el marco de los premios, Ronaldo expresó su visión sobre el fútbol de élite y aprovechó para enviar un mensaje al Manchester United, club con el que vivió una etapa complicada en los últimos años.

El exjugador de Real Madrid y Juventus destacó la complejidad de la Premier League, calificándola como “la liga más difícil del mundo”, donde “todos los equipos pelean” y “todos son buenos”. Sin embargo, no dudó en señalar que el verdadero problema en el Manchester United no es el cuerpo técnico, sino otros factores más profundos.

“El problema no son los entrenadores en el Manchester United, es mucho más que eso. Si yo fuera el propietario del club (Manchester United) dejaría las cosas claras y cambiaría lo que creo que está mal ahí”, afirmó Ronaldo, haciendo evidente que su posible futuro como propietario de un club podría cambiar la estructura de uno de los equipos más grandes del mundo.

La conductora del evento, sorprendida por la declaración, aprovechó para preguntarle sobre sus planes personales. Ronaldo, con una mirada decidida, reafirmó su ambición: “Sigo siendo demasiado joven, tengo muchos planes y sueños por delante, pero recuerden mis palabras, voy a ser dueño de un club grande, ténganlo por seguro”. Con estas palabras, el astro portugués no solo mostró su deseo de seguir vinculado al fútbol, sino también su interés por estar al mando de un proyecto de gran envergadura en el futuro.

Además de sus comentarios sobre el Manchester United, Cristiano Ronaldo aprovechó la ocasión para manifestar su admiración por Vinícius Júnior, el talentoso delantero brasileño del Real Madrid. En relación con los premios Globe Soccer, el portugués expresó: “Vinícius se merecía el Balón de Oro. Ganó la ‘Champions’ y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Por eso creo más en estos premios”. A pesar de que Vinícius Júnior no ganó el Balón de Oro, el reconocimiento que recibió en los Globe Soccer Awards y en los premios The Best de la FIFA fue un consuelo para el joven brasileño.

Por su parte, Ronaldo, quien fue premiado como el mejor jugador de Oriente Medio y máximo goleador de la historia, se mostró agradecido por el reconocimiento. “Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor”, afirmó con emoción.

El delantero de Al Nassr no solo se mostró agradecido por los premios recibidos, sino también por el apoyo de su familia, que ha sido clave en su continuidad en el fútbol. “Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección”, concluyó Ronaldo, dejando claro que, aunque el retiro esté cerca, su pasión por el fútbol sigue intacta.

