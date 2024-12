Néstor Lorenzo contento con la Selección, pero preocupado por James Rodríguez

La selección Colombia de mayores pese a haber perdido la Copa América 2024 ante Argentina (1-0) y caer dos puestos en las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026, en la que es cuarta con 19 puntos tuvo un año bastante positivo y parcialmente se encuentra clasificada directa a la próxima Copa del Mundo.

Además mantuvo un invicto de 28 fechas sin perder desde que Néstor Lorenzo asumió las riendas de la selección en 2022.

En una entrevista concedida al periodista Juan Pablo Varsky en el portal Clank.media, el técnico de la Tricolor Néstor Lorenzo se a sinceró sobre lo que fue la temporada con la selección en los dos torneos de cara al futuro y también se refirió a la situación de James Rodríguez la cual aún no comprende por qué no se le tiene más en cuenta en el Rayo Vallecano y pueda tener más minutos de juego.

Lorenzo acerca del desempeño de su selección se mostró bastante satisfecho por todo lo hecho en las eliminatorias mundialistas aunque le quedó ese sinsabor no haber podido conquistar el título de la Copa América.

“Vi que nos costó físicamente, sobre todo el alargue. Los jugadores que salieron estaban acalambrados, jugamos 6 partidos en 20 días, Argentina en 24. La semifinal, Argentina jugó un día antes que nosotros, son cosas que afectaron.

Fuimos a ganarlo, pero sabíamos que el partido largo no nos convenía. Hicimos tres entradas en calor, al minuto cero ya teníamos tres entrenamientos, además de la carga que teníamos”.

Con respecto al gol que no pensaron que se fuera dar, recordó: “pasaron muchas cosas, quedamos abiertos. No cometimos la falta del riesgo, nos pasó ahorita en los partidos que perdimos.

Hace tres partidos que venimos con 10 u 11 amonestados que si les sacan amarilla no juegan el próximo partido. No nos suspendieron a ninguno, no podemos ser tan inocentes. Si hubiéramos bajado en el momento justo a Enner Valencia o al boliviano que nos hizo el gol, hubiera dicho ‘valió la pena’. Es las ganas de estar, de no quedar fuera del equipo”.

Si en el momento ‘pecaron’ por inocentes, el técnico argentino consideró que "no es inocencia, es la gana de estar y no quedar afuera del equipo porque hay un ambiente espectacular en la Selección. Eso se nota y lo valoro mucho. No hace falta pegar una patada, un empujón o un 'foul', un intento de (cortar).

Lo hablamos, no es fácil porque es el momento, es una toma de decisión también. Pero entran condicionados (para una amonestación)”.

James, el ‘Talón de Aquiles’

Con relación a James Rodríguez quien brilló en la Copa América y ha sido jugador clave en la fase de las eliminatorias suramericanas. Lorenzo reconoció que le preocupa James Rodríguez no por su fútbol sino que no tenga más minutos, más cuando la última fase del clasificatorio va ser más dura.

“Claro que me preocupa, hablo continuamente con él, tiene que jugar, tiene que buscar la forma de competir. Lo tuvimos 50 días en la Copa América, ahí se puede preparar a un jugador, teníamos amistosos previos. Ahora no tenemos tiempo para recuperar a un jugador que llega el martes y debe jugar el jueves, ahora tiene que venir ya con su preparación realizada y con el partido en la cabeza”.

Sobre si James debería buscar otros aires dado que el técnico del Rayo Vallecano siempre lo ha ignorado, el estratega de la selección manifestó que a Clank.media que “Muchas veces los jugadores me llaman para contarme sus ofertas, uno siempre les da mensajes con respecto a la proyección. Yo les digo: ‘no me puedo meter en sus bolsillos, si quieres ir a Catar o a Arabia, ve’. Yo como seleccionador, les aconsejo ir a un fútbol competitivo y que el técnico te pida. Un poco en Rayo pasó eso, el técnico no fue el que lo pidió y hay una resistencia a que juegue más. No cuestiono la decisión de nadie, pero si es importante hablar con el técnico antes”.

Y añadió “Apenas llegué a Colombia dispuse un viaje a Europa y pasé por Catar, fui a verlo a él porque estaba allá y estaba jugando poco, le dije ‘¿vos querés estar en la Selección?, lo comprometí y me dijo ‘Néstor yo por la Selección hago cualquier cosa’. Le dije “bueno, no puedes estar jugando acá‘. El tipo me mostró el compromiso yéndose, renunciando a mucho dinero para irse primero a Grecia, después a Brasil, él fue buscando la forma de estar en un fútbol más competitivo y competir para jugar”.

