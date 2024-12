El Liverpool goleó al Leicester y se reafirma en la cima de la Liga Premier

Madrid (Europa Press)

El Liverpool que contó con el goleador colombiano Luis Díaz en el bancó se reafirmó en el liderato de la Liga Premier en el tradicional Boxing Day, al derrotar de local ayer 3-1 al Leicester que se había puesto en ventaja al minuto 6 por intermedio de Jordan Ayew.

Sin embargo, Dody Gakpo antes de finalizar los primeros 45 minutos igualó el encuentro una pelota que se encontró de carambola, tras un pase de Alexis Mac Alliester.

Para la segunda parte el equipo de Arne Slot puso el pie en el acelerador y Curtis Jones al (49’) y Mohamed Salah al (82’) sentenció el triunfo con los que llegó a 42 puntos sacándole 14 puntos al Manchester City que no pasó empate frente al Everton y ahora se ubica séptimo en la tabla con 28 unidades.

Segundo es el Chelsea con 35 puntos que cayó 2-1 en su visita al Fulham, resultado que deja tranquilo a los ‘Reds’ para cerrar el año como líder seguro y serio aspirante al título.

El City nada de nada

El City por su parte alargó su crisis con un 1-1 ante el Everton, los de Pep Guardiola no encuentran fin a su pesadilla: una victoria en los últimos 13 partidos entre todas las competiciones. En el Etihad Stadium, el City perdonó y volvió a ver los fantasmas de otro tropiezo más, sobre todo cuando Erling Haaland falló un penalti ante Jordan Pickford en el inicio del segundo tiempo.

“No marcamos los goles que necesitábamos, pero hay partidos en los que no me gusta lo que veo. Hoy no fue así.

La primera vez que llegaron metieron un gol. Al final hubo transiciones y controlamos para evitar la derrota pero analizaremos el resultado porque no estamos contentos", señaló Guardiola.

El partido había empezado de cara para el vigente campeón con el 1-0 de Bernardo Silva, pero pronto empató el Everton, en su primera ocasión, por medio de Iliman Ndiaye. Tampoco acertó el equipo de Guardiola en un quiero y no puedo en el segundo tiempo, para quedarse séptimos en la tabla a cinco puntos de la zona Champions, con un partido más.

Por otro lado, el Boxing Day sonrió a un Nottingham Forest que sigue volando para asentarse en el 'Top 4', con un 1-0 sobre un Tottenham tocado, con solo una victoria en seis jornadas. Mientras, Newcastle y Bournemouth también alargaron su buena dinámica en puestos europeos a costa del Aston Villa (3-0) y el Crystal Palace.

La racha goleadora de Alexander Isak continuó en el triunfo local en St. James' Park, donde el Villa de Unai Emery jugó con uno menos tras la expulsión del colombiano Jhon Jader Durán a los 32 minutos, por juego violento.

Mientras, el Bournemouth de Andoni Iraola no pudo (0-0) con el Crystal Palace de los colombianos, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en un encuentro igualado y sin grandes ocasiones, pero sigue sumando en zona noble.

