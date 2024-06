Portugal espera no sufrir el partido frente a Eslovenia y avanzar a cuartos de final

Portugal llega este lunes a la eliminatoria de octavos de final con las alas cortadas en la última ocasión, en la que vio frenada su racha de 12 victorias consecutivas en partidos de clasificación y fase final de la Euro a manos de Georgia en una sorprendente derrota (2-0).

No obstante, los campeones de la Euro 2016 ya se habían proclamado ganadores del Grupo F y han introducido numerosos cambios, aunque también creen que la derrota puede servirles de lección.

"Eslovenia será defensiva e intentará golpearnos al contraataque", afirmó el defensa Danilo. "Este partido nos dio un ejemplo de eso y tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que hicimos".

A Eslovenia no le importará. Los pupilos de Matjaž Kek han empatado sus cuatro últimos partidos de la Euro, el último de los cuales se saldó con un empate sin goles ante el talento ofensivo de Inglaterra.

"Nos tocó un grupo difícil, pero tenemos un equipo de gran calidad", declaró el seleccionador, que venció a Portugal en el primer enfrentamiento entre ambas naciones el pasado mes de marzo, en un amistoso disputado en Liubliana (2-0).

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal sostuvo que "no hay partidos fáciles; Georgia fue un ejemplo perfecto de ello. Cuando ganamos, no es porque el partido sea fácil. Tuvimos un amistoso contra Eslovenia, pero no será lo mismo el domingo (hoy). Es una selección nacional que juega como un equipo de club: muy defensiva, con dos delanteros muy influyentes, y tendremos que prepararnos bien".

Sin temores

Por otro lado, su homólogo Matjaž Kek, dijo que "sabía que los chicos lo conseguirían. Algunos se mostraban escépticos con nosotros, pero hemos demostrado nuestra valía sobre el terreno de juego. Espero que ya no queden dudas de que Eslovenia se ha ganado su puesto en la Euro. Hemos jugado los partidos con mucha calidad, y eso es una buena base para el futuro del fútbol esloveno. Estoy muy orgulloso".

Posibles formaciones

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Ronaldo y Bernardo Silva

Eslovenia: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar y Šeško.

