El técnico Néstor Lorenzo dice que es muy complicado definir la titular

La victoria de Colombia el viernes frente a Costa Rica (3-0) en la segunda fecha de la Copa América consolidó a la tricolor como firme candidato al título que no logra desde hace 23 años.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo con un fútbol claro y efectivo en la definición demostró que no solo está dispuesta a mantener un invicto de 25 fechas sin perder en todas las competiciones sino que además tiene hambre de título.

Sin embargo, el técnico Lorenzo, no lanza ‘voladores al aire’ y considera que su equipo tiene bien puestos los pies sobre la tierra y falta mucho por jugar para llegar a la final.

Le puede interesar: ¡Goleada y a cuartos de final! Colombia sobrepasó a Costa Rica y avanzó en la Copa América

El guacho destacó en general el funcionamiento del equipo por lo hecho frente a los costarricenses que poco pudieron hacer por el partido y el resultado en el que se encontraron con un James Rodríguez, inspirado con sus pases milimétricos para los goles de la victoria.

“Cada partido es una historia distinta. Hoy (el viernes) lo encontramos desde la posesión, posicionamiento y eso nos ayudó a no sufrir. Sabía que era un partido difícil, pero que si controlábamos desde la tenencia del balón lo íbamos a abrir y se dio (...) Hemos hecho buenos partido contra grandes rivales y hoy de pronto se tuvo un dominio más pronunciado y continuo. Hicieron un gran partido los muchachos”, dijo Lorenzo durante la Rueda de prensa.

Del mismo modo, el estratega de los cafeteros indicó que se debe tener cuidado y no ser excesivos con el triunfalismo que se puede ver a la vista por el fútbol que viene haciendo desde hace rato y que ha gustado a la afición colombiana.

“En cuanto al triunfalismo, no se pueden dar consejos a la emoción de la gente. Nosotros también nos ilusionamos y qué le voy a decir a la gente… que disfruten”.

Con el triunfo asegurado y los cambios que se hicieron para darle minutos a otros jugadores que no han jugado, Lorenzo fue claro en ese sentido.

“Hay un grupo muy parejo, cuesta mucho definir la titular. Por eso es buen tenerlos a todos con minutos, motivados. Son 5 cambios, me doy vuelta y quiero que sean 12, 13 cambios, pero tenemos que entender. Todos le pueden dar algo al equipo, no se sabe cuándo, pero todos pueden. Me gustaría darles minutos a todos, pero no se puede. Espero ellos entiendan”.

Le puede interesar: Uruguay propinó la primera goleada de la Copa América: no le tuvo piedad a Bolivia

Sobre su opinión de James Rodríguez que viene en un nivel alto que no se le ha visto siquiera con el Sao Paulo, y si su relación (profesional) como la percibe, Lorenzo explicó que “a James lo conozco desde chico y sé que lo que dependía de su actuación para la Selección era su compromiso.

Sé el amor que tiene por estos colores. Por eso me dolió cuando lo criticaban tanto, por eso confié en él. Su compromiso es supremo.

En cuanto a la edad, de los 22 a 32 de pronto ahora corre menos y piensa más, eso lo ayuda también. Tiene une quipo que lo rodea bien, que le da alternativas a su juego”.

Y pensando en lo que será el partido del martes contra Brasil en cierre de grupos donde la canarinha viene de golear a Paraguay, consideró que “vamos a ver mañana (ayer) cómo terminan todos, cómo se recuperan.

Hay que cuidar la hidratación y por supuesto que nos gustaría jugar un gran partido ante Brasil, no vamos a descuidarlo. Todo el plantel está parejo en rendimiento y podemos armar un buen equipo para hacer el mejor partido posible”, concluyó.

VOCES

Los jugadores también opinaron sobre el triunfo, Davinson Sánchez autor del segundo gol dijo "El otro día (frente a Paraguay) salimos muy contentos por arrancar ganando, pero un poco frustrados porque uno de nuestros objetivos es minimizar las llegadas a portería o cuando nos marquen goles. Sabemos que un ítem muy importante y trabajamos mucho para que terminar partidos como el de Costa Rica”.

James Rodríguez, figura del encuentro declaró que “estoy feliz, intento ayudar a mis compañeros para que demuestren un buen fútbol, ser apoyo para todos en el campo. Fue un partido muy bueno”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion