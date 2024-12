Sardinata cada vez más cerca de estrenar pista de patinaje

Los veedores no le pierden la vista a la construcción del óvalo de patinaje.

Incertidumbre

Yajaira Collates una de las personas que hace parte de la comisión de veeduría sostuvo que la construcción de la pista va bien, pero han encontrado algunas fallas y en su momento los interventores no estaban prestos a asumir y como vocera de la veeduría “nos preocupa que la pista no vaya a ser bien terminada y después no sea certificada por la federación de patinaje.

Se ha hablado con los ingenieros y les hemos manifestado nuestro descontento porque no vemos que sea segura para los deportistas, se le ha visto algunos desniveles algunos sectores porque ya se han hecho pruebas con los patinadores y ellos mismos dicen que hay detalles por corregir y si esas fallas técnicas no se arreglan no podemos recibir la pista porque se le ha hecho un inversión grande”.

Collantes. Recalcó que: “queremos tener una pista con todas las condiciones, que nos sirva no solo para entrenar sino hacer campeonatos nacionales, sino traer turismo a nuestro municipio, esperemos que sea así”..

Los patinadores sardinatenses esperan contar como regalo de Año Nuevo, con la pista que tanto han soñado.

