Me quito el sombrero ante el gran trabajo de los jugadores: Richard Ortega, técnico de Motilones

Clasificación para el recuerdo

Motilones, después de ser primero de la fase regular con 20 victorias de 24 posibles, sufrió dos golpes en la capital del Chocó teniendo ventaja en el primer partido de 15 puntos y en el segundo con 25 unidades.

“Mejoramos mucho en la parte defensiva. En los tres juegos no pudieron de pasar los 70 y pico de puntos. Fuimos grandes en la defensa en los partidos en casa. Me quito el sombrero ante el gran trabajo de los jugadores. Nos toca ahora seguir enfocados, viene un gran rival que es Caribbean, un merecedor de estar en la final”, señaló Ortega, quien reconoció el “excelente trabajo de Cimarrones”.

Los puntos altos del equipo en el último partido fueron los dominicanos Juan Junior Rosario (20 puntos, 10 rebotes y 2 tapas), Jhery Matos (20 pts, 7 rebotes y 4 asistencias) y Jaison Valdez (12 pts, 5 rts y 4 as); el estadounidense Jeremy Smith (14 pts, 2 rts y 5 as), al igual que los postes colombianos Jhon ‘Chiquillo’ Hernández y Sebastián ‘Pity’ Valencia, así como el siempre laborioso William Cabeza.

“Previamente agradecido con Dios por este gran logro, agradecido con todos los jugadores, con toda la directiva por el trabajo y al cuerpo técnico, sin palabras con la fanaticada”, afirmó el dominicano.

Ortega reconoció que fue clave el apoyo de los seguidores para conseguir el resultado.

“Nosotros sabíamos que teníamos que levantar eso, poner las cosas para que vinieran apoyarnos en estas finales, ellos tienen que hacer lo propio acá (Toto Hernández). Los vamos a estar esperando para que sigan con ese respaldo. Agradecido con ellos”, dijo el técnico.

El entrenador centroamericano vive su tercer ciclo con Motilones del Norte. En el segundo semestre de 2021 lo llevó a las semifinales cayendo ante Cimarrones en un torneo jugado en San Andrés y en el primer semestre de este 2024, lo dirigió en la fase regular antes de entregarle a su connacional Carlos Feliz.

Así quedó la serie:

Cimarrones vs. Motilones: 92-86

Cimarrones vs. Motilones: 84-77

Motilones vs. Cimarrones: 85-68

Motilones vs. Cimarrones: 74-67

Motilones vs. Cimarrones: 81-73

