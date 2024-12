No voy a vender humo: Bernardo Redín, técnico del Cúcuta Deportivo

‘Necesitamos armar una buena plantilla’

Uno de los errores que vivió el Cúcuta en 2024 fue fichar jugadores que no tenían continuidad y algunos que no entendieron el compromiso.

“Se están trabajando nombres que nosotros creemos que deben venir. La junta directiva nos presenta también para que nosotros (cuerpo técnico) los confirmemos. Es difícil ahora en diciembre, uno como jugador espera la mejor oferta. Tenemos que jugar con eso”, señaló.

“Necesitamos armar una buena plantilla de acorde al objetivo de esta institución, de esta ciudad histórica, que es el de ascender, Cúcuta es de los equipos que pertenece a la A. Lo venimos hablando, mientras no tengamos el grupo armado, no puedo prometer, siquiera, ganar el primer partido, no lo haré, no soy irresponsable, no voy a vender humo”, aseguró el entrenador de 61 años.

Redín también comentó que le gustaría poder iniciar pretemporada este mes buscando ganar tiempo.

Asimismo resaltó el trabajo de jugadores como Hernán Pertuz y Mauricio Duarte.

“Hubiese querido que la mayoría del grupo fuera así”, dijo. Añadió que desde su llegada en septiembre dejando seis triunfos, cuatro empates y tres derrota “el grupo siempre quería trabajar, no lo hacían por cumplir sino por credibilidad y uno se queda con eso. A otros (jugadores) les costó porque venían de mucho tiempo de no jugar”.

