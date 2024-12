¡Cúcuta tiene finalista! Motilones del Norte buscará su primer título en la Liga profesional

¡Remontada!

El quinteto fronterizo, que fue el mejor de la temporada regular, tuvo su nómina principal con los dominicanos Juan Junior Rosario, Jhery Matos y Jaison Valdez, el colombo-venezolano Héctor Díaz y el colombiano Jhon ‘Chiquillo’ Hernández.

La visita, bajo el mando de Juvencio Lozano, contó de entrada con el dominicano Adris de León, el estadounidense Daquan Brooks y los nacionales Michael Jackson, Juan Diego Tello y Alejandro Minota.

Prosiguiendo con el dominio de los dos partidos anteriores, los rojinegros iniciaron con Matos y Valadez encendidos en el ataque y liderando la victoria en el primer cuarto (28-17).

En la rotación motilona sobresalió Sebastián ‘Pity’ Valencia, William Cabeza y Jeremy Smith.

Para ir al descanso con mayor ventaja, los comandados por Ortega mejoraron su defensa y en ataque continuaron anotando llevándose el segundo cuarto (15-12). Cerca al final, Valdez se lesionó y tuvo que ir al banco.

Las batallas De León y el laborioso Cabeza fueron vibrantes al igual que los choques entre los postes locales Hernández y Valencia contra Jackson y Tello.

Tras la reanudación, los del pacífico intentaron nivelar con su quinteto principal pero nada cambió y la presión del público se sintió. Por golpe a Díaz, De León fue expulsado cuando ya culminaba el tercer cuarto.

En el marcador, con un Smith efectivo, la ventaja se gestionó y el cierro fue una vez más a favor del local (24-15).

Con 18 puntos arriba, Motilones fue de posesiones largas intentado desesperar aún más a Cimarrones que inquietó en los triples con Brooks, Jackson y Carmona.

La visita, que tuvo en el banquillo como asistente a Édgar Moreno (campeón con Cúcuta-Norte), pudo descontar y a falta de 2:20 redujo la diferencia a siete puntos.

Brooks tomó el protagonismo y con un triple espectacular puso a cinco el partido a 1:20.

El otro estadounidense, pero de Motilones, Smith pudo anotar dos tiros libres para sostener un diferencia de siete.

La ventaja se amplió con un punto de Rosario y finalmente se sentenció la victoria 81-73.



Así quedó la serie:

Cimarrones vs. Motilones: 92-86

Cimarrones vs. Motilones: 84-77

Motilones vs. Cimarrones: 85-68

Motilones vs. Cimarrones: 74-67

Motilones vs. Cimarrones: 81-73

