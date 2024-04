Independiente Medellín finaliza acuerdo contractual con Jaime Andrés Peralta

Este viernes el equipo Independiente Medellín informó a través de un breve comunicado "que a partir de la fecha ha cesado la relación contractual con el jugador Jaime Andrés Peralta".

El pasado lunes, 22 de abril, se conoció que el técnico del equipo antioqueño Alfredo Arias había apartado del grupo al cucuteño.

"Peralta (Jaime) me venció, siempre he dicho que nunca me he rendido (como entrenador), pero Peralta me venció es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro (veces) perdí la cuenta y al cual no le hago bien, protegiéndolo y callarme la boca", dijo el entrenador.

El delantero cucuteño Jaime Andrés Peralta de 19 años despuntó el año pasado con el Cúcuta Deportivo Sub-20 y después con el equipo profesional en la parte final del segundo torneo de la B, donde fue clave.

Esto, le valió al nortesantandereano ser visto por el técnico uruguayo Alfredo Arias quien gustó de su juego, fuerza y potencia y lo pidió esta temporada para jugar con el Independiente Medellín donde brilló con algunos goles, comenzando el torneo.

"El club le desea a Jaime éxito en sus futuros proyectos", finalizó el comunicado.

