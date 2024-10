Incertidumbre sobre Pedro Sarmiento: el hermano confirmó que sigue vivo, pero la hija publicó mensajes de despedida

Hay incertidumbre en todo el país por versiones encontradas en torno al técnico antioqueño Pedro Sarmiento. Aunque desde horas de la mañana varias fuentes cercanas confirmaron su muerte, ahora Juan Carlos Sarmiento, hermano del timonel, asegura que sigue con vida.

En entrevista con El Colombiano de Medellín, Juan Carlos aseguró:

“Yo estoy con Pedro en la habitación. Él respira. Tiene signos vitales. Estamos en un proceso que seguramente se va a desencadenar como debe porque la enfermedad que tiene es muy severa. Pero por el momento no se ha muerto. Está vivo. Tiene signos vitales. No está consciente, pero respira y le late el corazón. En este momento está en estado de vida y no hay consciencia. Es algo parecido a un estado de coma”, dijo Juan Carlos a este diario.

“Pedro está hospitalizado hace 5 meses. Él tuvo después de la trasfusión de médula un espacio de 15 días en que se pudo ir para la casa porque salió limpio de la enfermedad. Hay unas células cancerígenas que volvieron a salir. Parece que la quimioterapia, que elimina esas células para que la dominación hiciera efecto, fueron resistentes la de él y aceleraron el proceso de la leucemia. Lo trajeron al hospital y está en el Pablo Tobón Uribe”.

Sin embargo, en el transcurso de la jornada, Pamela Sarmiento, hija de Pedro Sarmiento, ha publicado constantes fotografías despidiéndose de su padre, tanto así que en uno de ellos dice: “Que hoy tiemble la tierra porque se va un rey. El rey del fútbol colombiano. Qué orgullo llamarte PAPÁ”.

Incluso, reposteó una publicación del DIM en la que confirman la muerte del antioqueño.

Sobre esas publicaciones de la hija, Juan Carlos Sarmiento dijo:

“Pudo haber sido una apreciación de ella. No sé si entendió mal la situación. La primera información que tuvimos fue que Pedro cerró los ojos. No sabemos si los vuelva a abrir. Pudo ser una interpretación equivocada de ella”, dijo Juan Carlos.

“El parte de una defunción lo debe dar la clínica, que son los que han estado pendientes de él. Aún no ha fallecido. Entendemos que Pamela se pudo apresurar, pero no. Acá estamos todos. Acá están Bolillo, Pacho, El Arriero, y estamos hablando con él permanentemente. Le expresamos nuestros sentimientos de gratitud, que siempre serán los que primen aquí. Pedro fue siempre muy generoso. Ahora, contando a toda la gente que tiene alrededor, sigue haciendo obras de bondad”, finalizó el hermano de Pedro Sarmiento.

Sarmiento, de 68 años, ha pasado sus últimos meses luchando con una policitemia, un tipo de cáncer que produce exceso de glóbulos rojos en la sangre, que le fue diagnosticado en mayo del 2024, cuando fue ingresado de urgencia a la clínica La Inmaculada de Llanogrande, en Rionegro.

