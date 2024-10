El español Rodri Hernández se llevó el Balón de Oro 2024

El centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández conquistó este lunes el Balón de Oro 2024 como mejor futbolista del curso pasado , un premio que le permite emular, 64 años después, al hasta ahora único jugador masculino capaz de llevarse el galardón, el ya fallecido Luis Suárez.

El español y actual jugador del Manchester City recibió el premio a mejor jugador del mundo en manos de George Weah, ex futbolista y político liberiano quien se quedó con el galardón en 1995. Rodri venció en la terna final a los jugadores del Real Madrid Vinicius Jr. Jude Bellingham y Dani Carvajal.

El madrileño, de 28 años, ha visto premiada su sensacional temporada 2023-24, en la que conquistó la Premier League -en la que solo se perdió cuatro de los 38 partidos, con ocho goles y nueve asistencias-, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el conjunto de Pep Guardiola y la Eurocopa con la selección española, un torneo en el que fue declarado mejor jugador. En total, disputó 66 partidos y sumó 6.107 minutos sobre el terreno de juego.

De esta manera, se impone a uno de los grandes favoritos a levantar el trofeo, el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr., y toma el relevo del argentino Leo Messi, que en 2023 alzó su octavo Balón de Oro.

En un extenso discurso, y con mucha humildad Rodry, sorprendido, agradeció todos las personas que lo han rodeado para llegar hasta donde está.

“Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente, en primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más. Quería agradecer a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí, sé que hoy es un día muy especial no sólo para mí, también para mi familia y para mi país”.

Añadió que “Quería dar las gracias a la persona más importante que tengo, mi novia, justo hoy hacemos ocho años y sin ti este camino no hubiera sido el mismo, muchas gracias.

A mi familia por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que me ha ayudado desde el principio y a dar los pasos correctos, a ser un hombre que juega al fútbol por amor, también a mi agente Pablo, quién nos diría que estaríamos aquí cuando me ibas a buscar y me llevabas a los partidos con un amor incondicional que no he visto nunca. También quería agradecer al resto de mi familia y amigos. Entiendo que el fútbol es un deporte colectivo, gracias al City, al staff, a los jugadores”.

Aitana, repite

En damas, la también española Aitana Bonmatí, fue ganadora del Balón de Oro femenino

La jugadora española del Barcelona ganó la Champions League, la Supercopa de España, la Liga y la Copa de la Reina. Disputó 40 partidos y anotó 19 goles. “Esto no se consigue sola, estoy muy agradecida de estar rodeada de tener grandes jugadoras que hacen posible todo esto”, afirmó.

Jennifer Hermoso, es la ganadora del Premio Sócrates

La española se llevó el galardón de una asociación de fútbol que se otorga a la mejor labor humanitaria realizada por un futbolista a nivel mundial.

Ancelotti el mejor DT

Por su parte Carlo Ancelotti, obtuvo el premio Johan Cruyff masculino, a mejor entrenador

El italiano director técnico del Real Madrid se llevó el galardón tras una enorme temporada donde sobresalió la Champions League. Como toda la comitiva del Merengue, no asistió a la gala. En tanto, la británica Emma Hayes se quedó con el premio a entrenadora del fútbol femenino por su labor en la selección de los Estados Unidos.

