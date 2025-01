Giro de Rigo 2025 ya tiene sede confirmada: "Una apuesta por el deporte"

El gobernador Eduardo Verano y el ciclista profesional, Rigoberto Urán, anunciaron que el departamento del Atlántico será sede de la décima edición del ‘Giro de Rigo’, un evento deportivo y recreativo que reunirá a 10.000 ciclistas en un recorrido por algunos de los paisajes más hermosos de la región.

Se dio a conocer que la jornada se realizará el 2 de noviembre del presente año y marcará un hito en la historia del evento que, por primera vez, se desarrollará en suelo atlanticense. Las inscripciones para participar se abren en marzo próximo.

La noticia fue oficializada en un acto realizado en el despacho del gobernador al que asistieron alcaldes del departamento, el director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo y representantes de otros organismos relacionados con el deporte y el turismo.

Rigoberto Urán, promotor y organizador del evento, expresó su entusiasmo por traer su evento a un nuevo territorio.

“Estamos contentos de estar aquí en la Gobernación del Atlántico, con el gobernador Eduardo Verano, los alcaldes, con Indeportes y toda esta gente que trabaja por el deporte para anunciarles que más de 10.000 ciclistas estarán aquí para conocer y disfrutar de esta maravillosa región en un recorrido del que se hablará por varios años. Este es un evento que fomenta no solo el deporte, sino también el turismo y el amor por nuestras tierras", expresó ‘Rigo’.

El ciclista resaltó que la elección del departamento del Atlántico no fue casualidad, ya que varios ciudadanos y líderes de este territorio habían expresado el interés de que el ‘Giro de Rigo’ se realizara aquí para mostrar la diversidad de sus paisajes y la calidez de su gente.

El gobernador Verano expresó que esta es una oportunidad de oro para seguir impulsando una práctica deportiva que va en ascenso y que en los últimos años ha sacado figuras que dan cuenta del potencial que hay en el departamento y de paso se promocionan puntos turísticos que están tomando fuerza.

“Estamos contentísimos de recibir a Rigo, quien nos trae una propuesta que no podíamos rechazar. El ‘Giro de Rigo’ no es solo una competencia, sino una fiesta para la región. Más de 10.000 ciclistas participarán en esta vuelta en el Atlántico, lo cual no solo fomentará el deporte y la recreación, sino que también incentivará el turismo y nos permitirá mostrar al mundo la belleza y el potencial de nuestro departamento", afirmó Verano De La Rosa.

Las rutas del ‘Giro de Rigo’ estarán diseñadas para resaltar la diversidad geográfica de la región, pasará por áreas rurales, playas, y zonas urbanas, lo que permitirá a los ciclistas y visitantes descubrir las maravillas de los atlanticenses.

