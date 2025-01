Efraín Juárez renunció a Nacional: estos serían los motivos

La novela sobre la continuidad de Efraín Juárez al frente de Atlético Nacional llegó a su final. A pesar de los esfuerzos realizados por los directivos para que el técnico reconsiderara su decisión, no hubo marcha atrás. El estratega mexicano ya no será el entrenador del equipo, dejando un sabor amargo en el entorno verdolaga.

Ante la sorpresiva situación, los preparadores físicos Dídier Aguilar y Jorge Luis Salazar se encargaron del equipo durante la jornada del martes. Sin embargo, se espera que este miércoles Diego Arias tome las riendas de manera temporal, mientras se gestiona la llegada de un nuevo técnico en propiedad.



En las altas esferas de Nacional no ocultan su inconformidad con la forma en que Juárez manejó su salida. Según fuentes cercanas al club, se esperaba mayor claridad del entrenador sobre algunas propuestas que recibió, especialmente después de haber recibido la confianza para debutar como técnico en propiedad.



”Tendría que haber dicho las cosas como son. Nosotros apoyamos que la gente crezca, pero que digan las cosas de frente y no generen crisis innecesarias”, señaló una fuente interna del club.



Además, los directivos esperaban que Juárez hubiera planteado sus intenciones en diciembre, tras conquistar los dos títulos del año, o al menos que permaneciera para liderar el desafío de la Copa Libertadores y que después, si así lo deseaba, dijera adiós.



En medio de la incertidumbre, surgieron rumores sobre los posibles motivos de la renuncia, incluyendo desacuerdos con la política de fichajes y decisiones como las salidas de Álvaro Angulo y Samuel Velásquez, o la negociación de Marino Hinestroza. No obstante, desde el club han desmentido estas versiones.



Según la misma fuente, Juárez estuvo al tanto y aprobó las incorporaciones de jugadores como Billy Arce, Faber Gil y Mateus Uribe, así como la renovación de Alfredo Morelos y el posible fichaje del uruguayo Camilo Cándido. Incluso, el mexicano habría solicitado concretar específicamente a Mateus Uribe hace una semana, una gestión que avanzó hasta los exámenes médicos realizados este martes.



Otro aspecto que llamó la atención de los directivos fue la falta de arraigo del entrenador en Medellín. A pesar de las insistencias de los dirigentes, Juárez nunca trasladó a su familia a la ciudad, un detalle que levantó suspicacias sobre su compromiso a largo plazo.



En enero, tras el regreso de su familia a Barcelona después de que lo acompañara en la final, el club reiteró la invitación para que asentara a su esposa e hijos en la ciudad, pero nuevamente no hubo avances.



Con el capítulo Juárez cerrado, Atlético Nacional ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador que lidere los retos del 2025, entre los cuales destaca la Liga y, sobre todo, la Copa Libertadores. La institución ha decidido dar vuelta a la página y concentrarse en el futuro, con la firme convicción de que nada ni nadie está por encima del club.



El legado de Juárez en Nacional quedará marcado por los títulos obtenidos, pero también por el polémico final de su gestión. Ahora, el equipo y su hinchada miran hacia adelante, esperando que la próxima elección continúe la era de éxitos.

