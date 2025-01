Falcao García habló de la tristeza que vivió durante las negociaciones con Millonarios

Falcao García ha vuelto a sonreír luego de confirmarse su continuidad en Millonarios, después de un mes de tormentosas negociaciones.

El futbolista, de 38 años, dialogó con los medios de comunicación y contó, entre otras cosas, la tristeza que lo invadió cuando las negociaciones no fluían, su objetivo en el club y su debut en 2025.

‘El Tigre’, en primera medida, le agradeció a “Millonarios por el esfuerzo que han hecho, tuvimos momentos complicados pero no renunciamos al sueño de seguir trabajando juntos. Estoy muy agradecido y quiero ayudar a lograr los proyectos del club. Quiero brindarme al máximo para aportarle al equipo y lograr los objetivos”.

Así mismo, reconoció de la importancia del respaldo de los hinchas y el plantel de jugadores del club ‘azul’. “Agradecido por el cariño de los hinchas y de mis compañeros, que ha sido determinante para seguir en Millonarios”, dijo Falcao, que marcó cinco goles en sus primeros seis meses en el cuadro capitalino.

Falcao García confesó que vivió momentos de mucha tristeza

El goleador histórico de la selección Colombia reveló que vivió un momento adverso, conforme no avanzaban los acuerdos para cancelar el alto costo del impuesto al patrimonio.

“Fue difícil, fue triste, tengo cinco hijos y es una decisión que los afectaba a ellos, había un momento donde me decían dónde vamos a vivir y les decía ‘no sé qué va a pasar’; era mucha incertidumbre y ya la situación no era divertida. Siempre tuve como prioridad a Millonarios, aún cuando varios clubes me buscaron”, explicó Falcao García.

Con relación a su reaparición con Millonarios, que ahora es orientado por David González, Falcao contó que “venía entrenando, pero no es lo mismo que en la dinámica del grupo, tengo una base, estoy bien, pero con los entrenamientos y el análisis del cuerpo técnico, ellos determinarán cuándo podré jugar, pero espero que sea cuanto antes”.

Enrique Camacho valoró el esfuerzo de Falcao García

Por su parte, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, le agradeció a Falcao por “su enorme esfuerzo por quedarse. Todos estamos aspirando a ganar un título”.

“Lo más importante es la incorporación y continuidad de Radamel Falcao García. Es un esfuerzo que hemos hecho todos, queremos enaltecer la competencia, hacer crecer el nivel del fútbol colombiano, traer la experiencia de aquellos que han triunfado para el beneficio de los jóvenes”, agregó Camacho.

Millonarios visitará este sábado, 1 de febrero, a Deportivo Pasto, en la segunda fecha de la Liga BetPlay I de 2025, desde las 5:10 p.m.

