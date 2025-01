Así fue la asistencia de James en un nuevo triunfo de León en México

James Rodríguez es sensación en México. El colombiano volvió a ser protagonista con su equipo León, que ganó como local el martes en la noche 2-1 ante Chivas de Guadalajara en el estadio Nou Camp.

Al minuto 15, el colombiano cobró un tiro libre desde el sector derecho del área y el venezolano Jhonder Cádiz convirtió el 1-0 para el León con un remate de cabeza.

Yael Padilla anotó el 1-1 para las Chivas al 43 con una definición dentro del área.

Cádiz también hizo el 2-1 al recibir un pase filtrado en el área y definir con un tiro cruzado, al 66. Rodríguez también participó de esa buena jugada que terminó en una gran anotación.

El entrenador de León, el argentino Eduardo Berizzo, se mostró complacido por lo que viene haciendo en su equipo el 10 de la Selección Colombia. “Los jugadores top no sufren adaptaciones, creo que interpretan nuestra forma de jugar. Seguro él no está contento con los pases que no llegan a destino, es muy exigente consigo mismo. James libera mucho con su gran pegada y capacidad de leer el juego. Me parece que su adaptación ha sido fantástica, es uno más del grupo, conversa con todos y está comprometido, presiona y estamos contentos de tenerlo”.

Además, el orientador expresó que así como “James se adaptó rápido a nosotros, ahora nosotros tenemos que adaptarnos a su capacidad de leer el juego antes, para poner pelota a las espaldas del rival”.

León llegó a nueve puntos y el Guadalajara se quedó con cuatro unidades.

James fue uno de los jugadores más elogiados dentro del campo gracias a su visión de juego, como también por su voluntad para intentar cortar juego. Al minuto 85, en medio de la ovación del público, salió en reemplazo del mexicano Andrés Cuadrado, a quien le dio la cinta de capitán.

El cucuteño, que viene de militar en el Rayo Vallecano, donde no tenía continuidad, ya lleva 191 minutos jugados, en tres partidos, con el elenco del estado de Guanajuato, suma dos asistencias y un gol.