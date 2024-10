El técnico Néstor Lorenzo dijo que merecieron mejor suerte ante Bolivia

La selección Colombia sufrió su primer revés en las eliminatorias suramericanas al Mundial tras la derrota ante Bolivia en la novena fecha del preclasificatorio suramericano.

Lo que parecía un partido manejable en la temible altura en la ciudad del Alto a 4.150 metros sobre el nivel del mar, en el que se estaba rescatando un punto, terminó con la pérdida del partido y con una selección que aguantó y luchó por el empate hasta el último minuto.

Colombia no perdió porque haya jugado mal, el técnico Néstor Lorenzo expuso todas las variantes para sumar los tres puntos frente a una Bolivia que jugó con un hombre menos desde el minuto 20 de la etapa inicial, tras la expulsión de Héctor Cuéllar.

La Tricolor tuvo muchas opciones para irse arriba en el marcador y conseguir la victoria, pero sencillamente la pelota quiso entrar y el arquero Guillermo Viscarra impidió que Colombia saliera airosa.

Y en la única oportunidad del segundo tiempo que tuvo La Verde, Miguel Terceros marcó el gol de la victoria con el que Bolivia empieza a ilusionarse con la clasificación la Copa del Mundo 2026.

Se guerreó

En su evaluación ante los diferentes medios el técnico Néstor Lorenzo sostuvo que “Fuimos dominadores en el juego y llegadas, pero no pudimos concretar, la precisión iba a ser importante y ellos tuvieron una y concretaron y nosotros no”.

Con respecto al gol que le dio el triunfo a los del altiplano, Lorenzo dio a entender que cualquiera que diera el más mínimo parpadeo desequilibraría el juego y ese fue Bolivia.

“El error del gol se comete en este tipo de cancha y en estas condiciones de juego. Por supuesto que no hay que cometerlo, pero no es fácil incluso quedando con uno más y con un equipo adaptado a la altura, que son aviones, que ganan la segunda pelota” explicó el Néstor Lorenzo, tras el encuentro.

El seleccionador nacional que por más que tuvo un jugador demás, la altura fue un aliado para los bolivianos que equiparó la expulsión de Cuéllar.

“Incluso con uno de más no es fácil porque en los mano a mano, ellos tienen una ventaja desde lo físico y la adaptación. Tratamos por todo lado, por afuera, adentro y no entró.

Tuvimos muchas muy claras y la verdad que a mis jugadores los felicito han jugado a ganar. La movíamos lento porque teníamos paciencia y no contábamos con ese golazo que hizo el chico boliviano, pero estoy orgulloso de mis jugadores”.

A la pregunta de si se pierde el juego por no concretar las que se tuvieron o por la misma ansiedad de aprovechar el hombre de menos que tenía Bolivia en campo de juego Lorenzo reconoció que “Sí, pero en estas condiciones es común que pasen estas cosas, que la pelota venga muy rábido, que no se tenga la fineza en el toque, ellos mismos a veces daban un pase y se les iba largo, pero se hizo un esfuerzo grande, no nos llevamos nada aunque lo merecíamos. A pensar en Chile”. Subrayó

Finamente acerca de la lesión de Roger Martínez y del resto del grupo después del desgaste, el argentino, apuntó que “en líneas generales, lo de Roger fue una lástima porque fue el que mejor respondió en las pruebas de altura.

El tiene un esguince de rodilla y la mayoría están bien, no hay lesiones musculares, un golpe de Yeser que perdió frescura por el golpe y después el cansancio lógico por el esfuerzo que hicieron todos”.

