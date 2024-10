Pogacar va por su cuarta corona en el Giro de Lombardía, Colombia presente con nueve corredores

El esloveno Tadej Pogacar aspira a cerrar un año extraordinario igualando el récord de cuatro victorias consecutivas de la leyenda Fausto Coppi en el Giro de Lombardía, el último ‘Monumento’ de la temporada. Nairo lidera la representación colombiana.

Aunque Tadej Pogačar no lucirá el maillot de campeón del mundo en la línea de salida de Il Lombardia no cabe duda de quién es el gran favorito para la edición de este año de la Race of the Falling Leaves.

No es solo que en todas las carreras en las que el esloveno ha participado esta temporada, salvo -quizás- la Milán-San Remo , Pogačar ha disfrutado y merecidamente, del estatus de principal contendiente.

Tampoco es que después de su última gran hazaña en los Campeonatos del Mundo , su impresionante victoria en el Giro dell'Emilia muestre una consistencia de forma sorprendentemente impresionante. Otro factor a favor del ciclista de 26 años en el último Monumento de 2024 es que también estamos hablando del ganador de las últimas tres ediciones de Il Lombardia.

“La primera carrera con los colores del arco iris fue algo especial. El Giro de Emilia siempre ha sido una carrera que se me ha escapado, pero me alegré de poder ganar allí el fin de semana pasado.

La forma sigue siendo muy buena y quiero dar un último empujón ahora para Lombardía. Ha sido una temporada perfecta para nosotros este año.

Todo el equipo ha trabajado muy duro y las cosas realmente nos han salido bien. Sin duda recordaré este año como un momento realmente especial. Pero aún no ha terminado y queremos terminarlo bien y con un buen resultado en mi última carrera de la temporada en Lombardía ” .

Aunque parezca tentador ver la 119 edición de Il Lombardia como una carrera de un solo día en realidad conserva mucho potencial para deparar sorpresas y emboscadas.

Por un lado, tras su categórica derrota en el Mundial, rivales del calibre de Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) seguramente estarán deseando tener la oportunidad de darle pelea al nuevo maillot arcoíris.

En segundo lugar, los 4.800 metros de desnivel en el recorrido de 252 kilómetros de Lombardia y el clima otoñal cada vez más impredecible en el norte de Europa (las lluvias torrenciales que obligaron a cancelar Tre Valli Varesine son el ejemplo más reciente) empujan el cronómetro hacia una carrera más abierta.

En tercer lugar, dada la superioridad de Pogačar, los corredores se están dando cuenta cada vez más de que competir de forma conservadora no es una opción.

Por último, aunque es muy probable que Pogačar termine el año como lo empezó en la Strade Bianche italiana hace ocho meses (con una victoria espectacular), en Il Lombardia Pogačar se enfrenta a su mayor prueba de fuerza hasta la fecha como el recién coronado maillot arcoíris.

Escarabajos a la vista

Mientras el planeta del ciclismo se centra en ‘Pogy’ que busca su cuarta corona, Colombia ya ganó una vez el Giro de Lombardía en 2016, con Esteban ‘Chavito’ Chaves, para esta edición 2024 hará presencia con nueve corredores son ellos: Nairo Quintana, Éiner Rubio (Movistar), Santiago Buitrago (Bahrain), Brandon Rivera (Ineos), Santiago Umba (Astana), Sergio Higuita, Daniel Martínez (Bora), Jesús David Peña (Jayco) y Germán Darío Gómez (Polti).

Los escarabajos colombianos esperan cerrar la temporada con una buena presentación e intentar luchar por el podio ante un duro como Tadej Pogacar, al que todos quieren vencer.

