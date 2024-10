El cucuteño Jhon Deivi Delgado conquista el futsal de Bolivia con sus goles

El futsal es un deporte que en Colombia ha crecido a pasos de animal gigante desde hace más de dos décadas, siendo protagonista a nivel nacional e internacional, en el que han trascendido jugadores en clubes del exterior, pero el más reconocido históricamente es Angellot Caro.

En Cúcuta esta disciplina ha tenido representación en la Liga de futsal organizada por la Federación Colombiana de fútbol, con clubes como Estrellas del Deporte, Halcones de Cúcuta, Cúcuta Niza, Cúcuta Futsal y Ciamen Futsal.

Cada una ha puesto su grano de arena para que el futsal rojinegro crezca y muestre sus talentos y trasciendan en otras latitudes.

Son muy pocos los jugadores de la región que han tenido la posibilidad de hacer parte de microciclos con las selecciones Colombia y uno de ellos es Jhon Deivi Delgado, los otros han sido Yairon Palencia y Diego Ayala.

Delgado uno de los buenos jugadores que dado el futbol sala en el departamento es el segundo futsalista en ir jugar en equipo a nivel internacional, el Adutoys FC de la Paz, Bolivia.

El otro jugador es Nicolás Yáñez que también jugó en la liga boliviana, pero ahora dio el salto a Europa.

El nortesantandereano de 29 años lleva tres meses con el quinteto paceño en con el que ha disputado 11 partidos, ha marcado 6 goles y ha dado 6 asistencias.

Jhon Deivi empezó jugando al fútbol con la Escuela de Quinta Oriental donde hizo todo su proceso, pasando por las selecciones Norte y después fue aprobarse a fuera para llegar el profesionalismo, pero los cosas no se le dieron.

Sin embargo, el ‘bicho’ del fútbol nunca lo dejó, jugó microfútbol varios años y después se vinculó al futsal, donde le ha ido bien y lo vive con pasión.

Tanto así que apenas se le abrió la oportunidad irse al exterior no lo dudó queriendo seguir los pasos de otros colombianos que juegan en el sur del continente.

A ojo cerrado

En charla con La Opinión Jhon Deivi dijo que la idea de ir a jugar a Bolivia fue por azares de la vida, sin querer queriendo como diría ‘El Chapulín Colorado’.

“Mi llegada acá a Bolivia se dio por los videos que subía en al, Instagram. Un dirigente del equipo me escribió, que si me interesaba hacer parte del club y aproveché la oportunidad para tomar nuevos retos de crecer mi hoja de vida como jugador de fútbol sala”, dijo Jhon Deivi.

Una vez tomada la decisión el punto era hablar con gerente deportivo de Cúcuta futsal, Jonathan González.

Si para Jhon Deivi fue sorpresa ver que se le abría una puerta al exterior, para González fue mayor esa sorpresa que una de las fichas de su ajedrez quería ir a experimentar y mostrar su talento.

“En el momento que le conté me dijo que no le parecía bien que me fuera, que el equipo iba bien, pero lo tomé como un reto personal de tener una experiencia internacional, venía haciendo bien las cosas en Colombia y quería ver si aquí podía rendir de la misma manera”, afirmó el cucuteño.

Delgado recalcó que esa luz en el camino que está abriendo con su primera salida internacional sea una ventana para que más futsalistas nortesantandereanos salgan.

Y no fue en vano pues con sus seis goles se podría decir que se ganó al público y al equipo.

Del estilo de juego que se practica en la liga profesional si es igual más técnica que la colombiana, Delgado consideró que “creo que acá es más físico, pegan y chocan más, por lo demás del juego es igual (mucha habilidad, y velocidad), no varía mucho la verdad”

Si es el primer jugador de futsal en jugar en el exterior, manifestó que “no, el año pasado estuvo Nicolás Yáñez (excompañero), estuvo en Petrolero Futsal, con el que fue subcampeón, pero creo estos días viajaba a la República Checa, pienso que es el primer cucuteño que juega en Europa.